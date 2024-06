Da domani alle urne. In città 54mila cittadini al voto per le Europee

Urne aperte, questo fine settimana, per oltre 54mila imolesi. Sono infatti 54.731, tra città e frazioni, gli aventi diritto al voto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Si tratta di 26.469 maschi e 28.262 femmine. I 18enni (nati dal 1° gennaio al 9 giugno 2024) che potranno votare per la prima volta sono 247.

Per tutti l’appuntamento è domani dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. I seggi ordinari sono 62, a cui si aggiungono i tre speciali (Casa residenza anziani e Casa Cassiano Tozzoli, Montecatone e ospedale nuovo). Vanno poi segnalati due seggi ‘volanti’ per la raccolta del voto nei luoghi di cura: casa protetta Villa Armonia e casa residenza anziani Fiorella Baroncini.

I presidenti di seggio sono 65 (62 più tre per i seggi speciali), 62 i segretari e 254 gli scrutatori, di cui 248 nei 62 seggi ordinari e due per ogni seggio speciale. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura della votazione e dopo l’accertamento del numero dei votanti.

Per accedere al voto, oltre al documento di identità, è necessario esibire la tessera elettorale: in caso di smarrimento, furto, deterioramento si può ottenere un duplicato; in caso di esaurimento degli spazi, va richiesta una nuova tessera, presentando la tessera elettorale completa. A questo proposito, l’Ufficio elettorale (piazzale Ragazzi del ’99) osserva le seguenti aperture straordinarie: oggi dalle 9 alle 18; domani dalle 9 alle 23; domenica dalle 7 alle 23.

Per esprimere il proprio voto è necessario barrare il simbolo di una lista e aggiungere, in caso, fino a tre preferenze indicando persone candidate in quella lista: se si esprime più di una preferenza, queste devono essere per candidati di genere diverso (esempio: un uomo e una donna, due donne e un uomo o due uomini e una donna).

In caso di necessità, per quanto riguarda le elezioni, si può chiamare lo 0542.602215 (è il numero del centralino dei Servizi per il cittadino), che sarà attivo nelle giornate di domani e domenica con il seguente orario: domani dalle 9 alle 23 (orario continuato); domenica dalle 7 alle 23 (orario continuato).

Sul sito Internet del Comune, dove sono riportate tutte le informazioni utili al voto, saranno diffusi i dati relativi all’affluenza alle urne in città: aggiornamenti domani sera alle 23 (alla chiusura dei seggi) e domenica alle 12, alle 19 e alle 23 (dato definitivo alla chiusura seggi). Terminate le operazioni di voto e avviato lo spoglio, saranno progressivamente pubblicati i dati di lista, mano a mano che procedono le operazioni di spoglio, fino alla loro conclusione. I dati (ufficiosi) vengono pubblicati dopo la comunicazione fatta alla Prefettura, a intervalli stabiliti dalla Prefettura stessa.

Sul sito del Circondario saranno pubblicati i risultati ufficiosi delle elezioni europee nei dieci comuni del territorio. In otto di questi (tutti tranne Imola e Castel del Rio) domani e domenica si volta anche per le elezioni amministrative. In questo caso, lo spoglio inizierà lunedì alle 14.