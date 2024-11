Da Facebook a Youtube. La lente di Castello Report sul consiglio comunale

Il consiglio comunale in pillole. È nato nelle ultime settimanale il canale Youtube ‘Castello Report’, costola del gruppo nato ormai 5 anni fa su Facebook da un’idea di Sauro Serotti e di Alessandro Collina. Se Collina dopo pochi mesi dalla nascita del gruppo scelse di dedicarsi ad altre esperienze, passando da ‘attore’ a ‘spettatore’ della pagina, Serotti ha proseguito il suo percorso di amministratore di ‘Castello Report’ senza mai cambiare in corsa gli obiettivi. "Fornire informazione al cittadino, ma un informazione che abbia sempre una base documentale, e da lì poi dare la possibilità agli utenti di commentare e di confrontarsi". Dopo aver gettato le basi anche per un sito internet che porta lo stesso nome del Gruppo , ora Serotti ha deciso di aprire un canale Youtube con uno scopo preciso. "Molte persone non hanno voglia e soprattutto, anche volendolo, non avrebbero tempo di seguire un’intera seduta di consiglio comunale da tre o quattro ore, per questo ho pensato di individuare i punti di ogni seduta che reputo più interessanti e creare un file che li racchiuda integralmente, senza tagli, così da rendere disponibile all’utente la possibilità di visionarlo con all’interno tutti i punti di vista".

Ma quali sono i criteri d’individuazione dei punti? "È chiaro – premette Serotti – che sono criteri assolutamente soggettivi. Cerco di individuare punti all’ordine del giorno che abbiano un interesse pubblico che reputo maggiore". Non a caso, i primi video caricati riguardano, tra gli altri, "le scuole in via di costruzione ad Osteria Grande, i problemi del plesso Pizzigotti-Albertazzi, il tema del Sillaro. Si tratta di interpellanze presentate sia dalla maggioranza (sulle scuole di Osteria Grande, ndr) che dall’opposizione". Con il canale Youtube secondo Serotti "si può allargare l’informazione anche a chi non è iscritto a social come Facebook o semplicemente non ha piacere ad iscriversi ad un gruppo.

Claudio Bolognesi