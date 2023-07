Da Faenza a Imola per solidarietà Parata di moto e ritrovo in piazza

Si snoderà tra Faenza Imola la due giorni di ‘MotorPlay – Metti in gioco la tua passione’, la manifestazione di solidarietà dei motociclisti in supporto alle zone alluvionate in programma sabato 8 e domenica 9 luglio. Prevista innanzitutto una raccolta fondi, resa possibile dal fatto che sponsor e partner dell’iniziativa si accolleranno le spese per la struttura.

Ideato da Jader Giraldi e da Tiziano Interno’ di Rallypov, l’evento vedrà impegnato anche il Motoclub Racing Imolese #96 con l’organizzazione di un percorso di avvicinamento al trial, una delle disciplina fuoristrada seguite dal sodalizio fin dalla sua nascita, con la struttura logistica del motoclub che sarà posizionata nel playground di Oriolo dei Fichi, storica località dei colli faentini scelta come una della aree di aggregazione.

Imola sarà grande protagonista del Mototour che parte domenica 9 dall’Autodromo (ritrovo alle 10 in via Malsicura), dove farà ritorno nel pomeriggio. Alle 17.30 motoparata lungo il circuito, che sarà seguita alle 18.30 da un aperitivo con foto di rito in piazza Matteotti. L’evento ha il patrocinio del Comune.

Il Motoclub Racing Imolese #96. tra l’altro, è reduce dal successo organizzativo della Mulatrial di Piandelagotti (località dell’appennino modenese) della scorsa domenica che ha richiamato oltre 80 trialisti per un raduno ormai diventato un classico per questa specialità.