Da Gaza al Meyer con i figli: "Malati e senza casa. Non mi sono arresa ai ’no’"

di Manuela PlastinaFIRENZEÈ sbarcata da un aereo di linea a Roma nella notte di martedì. Tra le sue braccia, i suoi unici e preziosissimi beni: i figli di 8, 6 e 2 anni Walaa, Mahomud e Osaid. Alle spalle la guerra nella striscia di Gaza, la morte dei suoi cari, una tenda che ha sostituito la sua casa rasa al suolo. Di fronte la speranza arrivata a bordo di un mezzo della Misericordia di Barberino del Mugello che ha accompagnato lei e i piccini al Meyer di Firenze. Qui ora spera di poter curare finalmente il più piccolo, affetto da un grave retinoblastoma.

Sondos, 28 anni, ha una forza di volontà incredibile che le ha permesso di superare confini altissimi pur di dare una speranza di guarigione al suo bambino più piccolo. Accolta a Casa Matilde, vicino al Meyer, vi ha trovato altre mamme palestinesi con cui condividere lingua, passato, speranze, mentre i bambini giocano insieme.

"Siamo stati mandati via dalla nostra casa dai carri armati prima che la radessero al suolo – ci racconta, grazie al mediatore culturale Mhammed messo a disposizione dalla Fondazione Meyer -. Ho visto morire gran parte dei miei parenti. Abbiamo vissuto per più di un anno in una tenda con mio padre".

Il marito è riuscito a scappare due anni fa prima in Grecia, poi in Belgio come rifugiato, per non rischiare la vita. Lei è rimasta a Gaza coi suoi bambini ancora piccolissimi. "Osaid aveva sei mesi quando ho notato una strana luce in un occhio. È stato difficile farlo anche solo visitare: così piccolo, era visto come un nemico, come un delinquente. Ma io non ho mollato mai". Dopo la diagnosi, ci sono stati 4 cicli di chemio.

"Le medicine gli venivano date di nascosto, come fossero delle armi contro chi non voleva neanche curarlo – ricorda Sondos -. Senza difese immunitarie, è stata dura farlo sopravvivere in quella tenda. Il medico dell’ospedale di Gaza ha detto che doveva asportargli entrambi gli occhi per evitare la metastasi: mi sono rifiutata. Ci doveva essere un’alternativa! Per 9 volte ho provato a chiedere il trasferimento all’estero per curarlo; 9 volte mi hanno detto no". Tre settimane fa si è aperto un varco e Sondos ha preso i figli ed è scappata al Cairo. Qui ha saputo che potevano partire per l’Italia.

"È venuto a prendermi il dottor Pancani. In lui ho visto la speranza". Arrivati in Italia con un aereo di linea, il piccolo è stato subito preso in carico dagli specialisti del Meyer che hanno attivato la rete di cure e terapie. "Ora devo solo aspettare come andrà. Mi ritengo fortunata perché ho avuto la forza di lottare per i miei figli e non accettare tanti no. Ma a Gaza ci sono tanti bambini malati, invisibili e sconosciuti anche ai medici locali, perché i genitori non sanno come chiedere aiuto. Penso a loro e sogno un futuro diverso e in salute per i miei figli".