Da Imola alla Marcia della pace

Il comitato Pace e diritti del circondario organizza un pullman da Imola per partecipare alla marcia Perugia-Assisi domenica 21 maggio. "La guerra continua ma non ci possiamo rassegnare – affermano dal comitato –. Ancora una volta chiediamo ogni azione possibile volta ad ottenere l’immediato cessate il fuoco. Cammineremo insieme anche per chiedere di attuare la nostra Costituzione e il Diritto internazionale dei diritti umani, rinsaldare i legami di solidarietà, sostenere la domanda di cambiamento, trasformare il futuro, che è il messaggio a cui è dedicata questa edizione della Marcia Perugia Assisi".

La partenza del pullman da Imola è prevista alle 6.30 dal parcheggio del Rirò (via Selice). Una volta arrivati a Perugia, sarà possibile inserirsi nella marcia a Ponte San Giovanni (a circa 20 km dall’arrivo) oppure scendere dal pullman a San Maria degli Angeli e percorrere a piedi circa 5 km fino ad Assisi.

La manifestazione conclusiva della marcia è prevista alle 15 alla Rocca Maggiore di Assisi. Sempre da Santa Maria degli Angeli è fissata, all’incirca alle 17, la partenza del pullman per il ritorno a Imola.

Informazioni e prenotazioni dei posti in pullman entro il 17 maggio (si richiede un contributo spese di 25 euro): [email protected] – tel. 335 7808443.