Da Lisbona a Imola, premio al dottor Gliozzi

Riconoscimento di grande prestigio per il medico imolese Martino Gliozzi, 36 anni, che nei giorni scorsi è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Marco Panieri dopo essere stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. L’onorificenza, conferita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, gli è stata consegnata dall’ambasciatore Claudio Miscia nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza di colleghi e rappresentanti delle istituzioni locali.

Il dottor Gliozzi, che da anni vive e lavora in Portogallo, coordina l’Unidade de Saude Familiar da Baixa, un presidio sanitario situato nel cuore multiculturale di Lisbona, divenuto un modello di efficienza, accoglienza e integrazione. La struttura, sotto la sua direzione, è diventata punto di riferimento per la medicina di prossimità e per la capacità di coniugare innovazione organizzativa e attenzione alle persone più fragili. La sua attività quotidiana si distingue per l’impegno nel promuovere la salute pubblica attraverso progetti di prevenzione, collaborazione con enti locali e percorsi di formazione per giovani medici, contribuendo così a diffondere buone pratiche di sanità comunitaria.

Durante l’incontro in Municipio, Panieri ha espresso a nome della città "il più sincero ringraziamento e orgoglio per il prestigioso traguardo raggiunto", sottolineando come l’esperienza di Gliozzi rappresenti "un bellissimo esempio di professionalità, umanità e spirito di servizio, che unisce competenza e impegno sociale, portando alto il nome di Imola nel mondo".