Da lunedì, per circa un mese, l’intersezione tra le vie Volta - Cavour - San Pietro, nel centro storico, sarà chiusa al traffico a seguito dei lavori di Hera per eseguire i collegamenti delle nuove condotte acqua e gas in corso di realizzazione in via Cavour tra via San Pietro e viale Oriani. Terminati questi lavori nel crocevia, l’intersezione verrà temporaneamente asfaltata al fine di ripristinare la circolazione dei mezzi da via Mazzini in direzione via San Pietro e via Volta, in attesa che vengano ultimati tutti i lavori attualmente in corso nel tratto di via Cavour indicato, per poi procedere alla definitiva realizzazione della pavimentazione in porfido lungo tutta la via Cavour.