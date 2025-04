Da Milano a Lecce . Frecciarossa e non solo. Treni speciali per il Gp. Si parte anche da Zurigo

di Enrico Agnessi

Non solo i treni regionali. Oltre ai tradizionali convogli in arrivo alla stazione ferroviaria, che nella circostanza verranno potenziati, in occasione del Gran premio di Formula 1 passeranno da Imola anche treni straordinari Frecciarossa, Intercity ed Eurocity.

C’è innanzitutto il convoglio, Eurocity appunto, che da giovedì 15 a domenica 18 maggio partirà al mattino da Zurigo alla volta di Imola, per poi fare rientro in Svizzera all’ora di cena.

Da venerdì 16 a domenica 18 in campo anche due Frecciarossa, uno in arrivo da Milano e l’altro da Ancona, che fermeranno a Imola all’inizio e alla fine della giornata.

Nutrita anche la pattuglia degli Intercity che, coprendo la finestra che va da venerdì 16 a lunedì 19, faranno tappa in città provenienti da Pescara (diretto a Milano), Milano (diretto a Pescara e a Lecce), Bari (diretto a Milano) e Lecce (diretto a Milano).

Il Gran premio dello scorso anno era stato accompagnato dalle polemiche per lo sciopero, saltato all’ultimo momento, proprio del settore trasporti. Il ministro Matteo Salvini precettò infatti i lavoratori, motivando il provvedimento con i possibili rischi di ordine pubblico per l’evento. Salvini incassò il plauso del sindaco Marco Panieri, ma finì nel mirino dei sindacati (anche locali) e di buona parte dell’opposizione (in questo caso a livello nazionale). Nella sola domenica di gara, quando si sarebbe dovuto appunto tenere lo sciopero, oltre 20mila persone raggiunsero Imola in treno attraversando poi a piedi il centro storico.

Una liturgia, quella della passeggiata verso il circuito, destinata a ripetersi anche quest’anno. A differenza di quanto accaduto con il recente Wec, non saranno infatti istituite navette o bus speciali per raggiungere l’Enzo e Dino Ferrari. Per chi arriva invece in auto, nei prossimi giorni verrà diffusa la consueta mappa con l’elenco dei parcheggi.

Anche in questo caso, dovrebbe esserci una differenza sostanziale con il Mondiale Endurance: le tariffe. In occasione del Wec, era infatti stato applicato il listino prezzi più basso, quello antecedente all’ultimo ritocco voluto dalla Giunta. Per il ritorno del Gran premio di Formula 1, che rischia di essere l’ultima volta del Circus in città almeno per un po’ di tempo, facile invece pensare a un’applicazione del tariffario 2024 (ritoccato proprio lo scorso anno).

E cioè: nelle aree di sosta in ‘fascia A’, vale a dire a Sud della ferrovia, 10 euro al giorno per le moto; 20 euro per le auto fino a nove posti; 25 euro per i bus fino a 16 posti; 27 euro per camper e roulotte; 60 euro per gli autobus.

Nella ‘fascia B’, a Nord della ferrovia e dunque più lontana dal circuito, potrebbe invece essere applicato il listino in vigore fino al 2023 e utilizzato come detto anche per il Wec: 7 euro al giorno per le moto; 15 euro per le auto fino a nove posti; 20 euro per i bus fino a 16 posti; 22 euro per camper e roulotte; 60 euro per gli autobus.

Per il momento, sono comunque aperte le prenotazioni solo per il parcheggio riservato ai bus in via Patarini (angolo via Lughese). Le informazioni su tutte le altre aree di sosta attivate per l’evento, saranno annunciate come detto nei prossimi giorni.