Da Patrese a Badoer, i big del motorsport in riva al Santerno

Un parterre che abbraccia più generazioni. Saranno una trentina i campioni e i volti noti attesi ai box e in pista tra domani e domenica per la nona edizione dell’Historic Minardi Day in Autodromo. Dagli ingegneri Aldo Costa, Gabriele Tredozi e Nigel Cowperthwaite a piloti come Alessandro Nannini, Arturo Merzario, Pierluigi Martini, Riccardo Patrese, Philippe Alliot, Thierry Boutsen, Carlo Facetti, Bruno Giacomelli, Miguel Angel Guerra, Roberto Moreno, Luis Perez Sala e Luca Badoer, accompagnato dal figlio Brando. Con loro anche Leonardo Fornaroli, giovane talento fresco di vittoria a Monza e attuale leader del Mondiale di Formula 2, a dimostrazione di come l’evento sappia unire passato, presente e futuro delle corse.

Non mancheranno altri nomi che hanno fatto sognare intere generazioni di tifosi, da Beppe Gabbiani a Siegfried Stohr, da Giovanni Lavaggi a Sergio Campana, passando per Niccolò Piancastelli, Massimo Ciccozzi, Raffaele Giammaria, Roberto Farneti, Vinicio Salmi, Ruggero Melgrati, Giordano Regazzoni, Alister Yoong e Luciano Crespi.

Ogni edizione dell’Historic Minardi Day ha regalato emozioni speciali, spesso con i protagonisti tornati al volante delle monoposto che hanno segnato la loro carriera. Basti pensare a Emanuele Pirro che nel 2017 guidò per la prima volta la Minardi M189, o a Gaston Mazzacane che rivisse la sua M02. Nel 2019 fu Riccardo Patrese a infiammare Imola con la Williams FW14 del 1991, mentre nelle ultime edizioni Boutsen ha fatto sognare a bordo della Ferrari 312 T5 di Villeneuve e della McLaren MP4/03 di Prost.

Anche i tecnici hanno regalato spettacolo: Aldo Costa nel 2018 portò in pista la Mercedes W04, mentre Gabriele Tredozi ha più volte guidato la Minardi PS04B. Immancabile, poi, Pierluigi Martini, anima dell’evento, sempre accompagnato dalla sua Minardi M189 e da altre monoposto storiche. Biglietti sono disponibili su Ticketone.