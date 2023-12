Da piazza Matteotti al circuito. Camminata natalizia da record

Grande successo per la Camminata di Natale dal cuore del centro storico all’Autodromo. Oltre 950 in totale i partecipanti e 2.700 euro raccolti a sostegno equamente delle associazioni Cb Imolese e Cgam, i due gruppi di Protezione civile che si sono fortemente impegnati durante l’emergenza all’alluvione.

Partita puntuale alle 10 da piazza Matteotti, la camminata si è snodata lungo via Mazzini, viale Dante, via Tiro a Segno e ponte Tosa, per entrare in autodromo in quella zona, da un cancello appositamente aperto e compiere un giro di pista. Altre 200 persone sono poi entrate liberamente in autodromo.

I partecipanti alla Camminata di Natale hanno poi fatto ritorno in piazza Matteotti, dopo un percorso di circa 7 chilometri, per un meritato ristoro a base di vin brulé, panettone, pandoro e acqua, il tutto accompagnato dalla musica e animazione di Radio Bruno, per un momento di festa. "E’ stata una bella occasione di comunità, sport e solidarietà – commenta il sindaco Marco Panieri, che ha partecipato all’iniziativa, percorrendo tutto il tragitto e portando il saluto dell’Amministrazione comunale –. Per questo voglio ringraziare tutti i partecipanti e gli organizzatori, a cominciare da Atletica Imola Sacmi Avis e dai dipendenti comunali, per proseguire con le associazioni Imola Triathlon, Imola Cammina e Cai che hanno collaborato, all’Associazione Italiana Celichia comitato di Imola e alla Croce Rossa comitato di Imola che erano presenti in piazza con i loro stand. Un ringraziamento speciale a chi ha sostenuto la manifestazione, a partire da Clai e a chi ha animato l’evento, ovvero Radio Bruno". Insieme al sindaco Panieri hanno partecipato alla Camminata anche il vicesindaco Fabrizio Castellari e gli assessori Elena Penazzi, Pierangelo Raffini, Daniela Spadoni e Giacomo Gambi.

m. s.