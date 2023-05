Da Salerno alla Romagna La cena della Uil per ringraziare i volontari Anpas

Dalla Campania alla Romagna nel segno della solidarietà. La Uil di Imola ha organizzato nei giorni scorsi una cena di ringraziamento per i volontari Anpas Protezione Civile Salerno che hanno operato nei territori colpiti dall’alluvione portando la loro esperienza e il loro aiuto alla popolazione con decine di interventi nel territorio imolese, forlivese e del ravennate. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione Andy & Flo (ristoratori salernitani anche loro e titolari dell’omonimo locale in via Lughese) che hanno sponsorizzato la serata. Al ringraziamento ad Andy & Flo, la Uil imolese unisce quello indirizzato al sindaco Marco Panieri, che ha portato ai volontari il saluto e la riconoscenza della comunità. Il primo cittadino ha inoltre donato all’associazione campana un mini gonfalone con il simbolo di Imola e un libro che racconta la storia del territorio. "I volontari sono tornati a casa con una promessa – riferisce Giuseppe Rago, coordinatore confederale Uil Imola, originario di Salerno –. Ovvero che ritorneranno una volta che tutto sarà passato". Da parte sua, il sindacato di via Fratelli Bandiera continua a impegnarsi in prima linea per fronteggiare i vari aspetti legati all’emergenza post-alluvione. Lo stesso Rago ricorda che la sospensione della fatturazione per le utenze luce, acqua e gas è per ora un fatto di iniziativa da parte degli utenti. "Invitiamo coloro che fossero interessati all’applicazione di tale sospensione – conclude il numero uno della Uil imolese – a prendere contatto con la nostra associazione consumatori Adoc 054225072 in via Nardozzi 1 per ricevere tutte le informazioni utili in merito".