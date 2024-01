Da sostituire 40mila contatori. Elettricità, al via l’operazione:: "Garantiranno più efficienza"

Sono oltre 40mila i nuovi contatori di seconda generazione, caratterizzati da maggiori efficienza e sostenibilità, che presto verranno installati gratuitamente da InRete distribuzione energia, società del Gruppo Hera che gestisce appunto la rete elettrica. Sul territorio comunale di Imola arriveranno in tutto 40.800 nuovi misuratori, dei quali 33.247 entro la fine di quest’anno. Nel 2025, le installazioni si estenderanno anche a Mordano.

Il piano per la sostituzione massiva dei contatori elettrici a Imola rientra nel progetto di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di rinnovo dei misuratori elettrici, sulla base del quale InRete sostituirà progressivamente, seguendo il criterio dell’anzianità, 260mila contatori in 24 comuni del bacino servito, che comprende il circondario imolese e il Modenese. Sostituire i vecchi misuratori elettronici di prima generazione e i misuratori elettromeccanici ancora presenti nel parco contatori con i misuratori elettronici di seconda generazione (realizzati completamente in plastica riciclata), permette infatti di aumentare la consapevolezza dei comportamenti di consumo dei clienti fornendo loro un quadro sempre aggiornato sull’utilizzo dell’energia elettrica, con dati visualizzabili sul display del contatore e anche di dispositivi esterni, come smartphone.

"La conoscenza dei propri consumi è uno dei principali motori dell’efficienza energetica e dei benefici ambientali – ricordano da Hera –, obiettivi alla base del progetto infrastrutturale di InRete Distribuzione Energia che si aggiunge al piano di sviluppo della rete elettrica per la transizione energetica, oggetto di un protocollo di intesa siglato con il Comune di Imola e Con.Ami. Il piano consentirà il potenziamento della rete di distribuzione elettrica anticipando e favorendo il percorso di decarbonizzazione delle infrastrutture e di elettrificazione dei consumi".

A Imola è iniziata lo scorso dicembre dicembre la distribuzione nelle buchette postali degli opuscoli informativi sulla sostituzione dei contatori, che è completamente gratuita per il cliente ed è obbligatoria. Il contatore, infatti, è di proprietà di InRete che, in quanto concessionaria del servizio, è legittimata a pianificarne ed effettuarne la sostituzione.

Oltre all’opuscolo informativo, qualche giorno prima della sostituzione dei contatori verrà affisso nelle abitazioni dei clienti un avviso che contiene data e ora dell’appuntamento. Se il cliente non potrà essere presente e il contatore è raggiungibile (come accade solitamente nei condomini), l’operatore procederà comunque alla sostituzione. Se invece per raggiungere il contatore è necessario che il cliente sia presente, l’operatore lascia un avviso di mancata sostituzione con un numero verde gratuito dedicato da chiamare per concordare l’appuntamento.

Il personale tecnico che installerà il nuovo contatore è identificabile tramite tesserino di riconoscimento, non chiede soldi né alcuna informazione relativa alla fornitura, non è autorizzato a fare proposte commerciali. In caso di dubbi, per verificarne l’identità si può chiamare il call center al numero 800.990.250.