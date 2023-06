Dai banchi al lavoro: ecco 60 borse di studio

Oltre 60 borse di studio attivate, per un valore di 130 euro a settimana e una durata massima di un mese e mezzo, da svolgersi fino a inizio settembre. Le attività da svolgere? Di carattere amministrativo, tecnico, informatico, di assistenza, educativo e accoglienza turistica. Il Distretto per l’istruzione, la formazione e il lavoro del territorio imolese - Cisst, in collaborazione con la rete delle scuole del circondario e grazie al supporto degli enti del territorio, si è attivato anche quest’anno per gli studenti degli istituti superiori.

La risposta è stata forte. E si è arrivati ai numeri di cui sopra. Le prime borse scuola-lavoro sono già iniziate: una decina, infatti, gli studenti arrivati negli enti ospitanti a metà giugno. Il mese di luglio sarà quello più operativo, con più di 50 studenti impegnati nei vari enti dislocati tra Imola, la Vallata, Castel San Pietro Terme e Medicina.

Gli enti che accoglieranno gli studenti durante l’estate sono i seguenti: Comune di Casalfiumanese, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Dozza, Comune di Imola, Comune di Medicina, Comune di Mordano, Ausl di Imola, Asp Circondario imolese, Area Blu Imola-Castel San Pietro Terme, Circondario e Solaris. Gli istituti superiori coinvolti sono: Rambaldi-Valeriani-Alessandro da Imola; Scarabelli-Ghini; Paolini-Cassiano; Alberghetti; Scappi di Castel San Pietro Terme; Bruno e Canedi di Medicina.

Il personale del Distretto per l’istruzione somministrerà agli studenti e ai loro tutor aziendali un questionario di valutazione dell’esperienza di borsa estiva.