Dai concertoni al Monsterland Halloween Festival. Un’autentica full immersion fino all’autunno

Un’autentica full immersion fino al 31 ottobre. Non c’è un attimo di sosta nel calendario degli eventi che andranno in scena all’autodromo. Cresce la febbre per la velocità a quattro ruote motorizzate targata ‘European Le Mans Series – 4 Ore di Imola’ in arrivo sulle rive del Santerno il 5 e 6 luglio. Dopo i successi di Wec e Formula 1, si completerà così il grande trittico dell’automobilismo mondiale protagonista alle latitudini della passione romagnola.

Grande musica in copertina il 12 luglio con il concertone dell’ex 883 Max Pezzali con il suo ‘Max Forever Grand Prix’ mentre il giorno dopo sarà già la volta del ciclismo con l’epilogo del Giro d’Italia Women. Ancora sette note ad alto voltaggio in vetrina il 20 con il ritorno in circuito degli AC/DC, dieci anni dopo la trionfale esibizione del 2015, con quel Power Up Tour Europe che sta conquistando i fans di tutto il continente.

Auto in versione ‘vintage’ il 25 e 27 con l’Imola Classic prima della scorpacciata di inizio agosto (1-3) con l’Aci Racing Weekend. Parentesi dedicata al campionato italiano di motociclismo con il Civ il 6 e 7 settembre prima della festa ‘revival’ con l’Historic Minardi Day (13-14). Pochi giorni dopo, poi, toccherà all’ormai consolidata Imola Mostra Scambio del Crame attrarre collezionisti da ogni angolo del globo (19-21).

Ultimi due atti in agenda dal 26 al 28 settembre con l’Aci Racing Weekend e la novità assoluta del Monsterland Halloween Festival il 31 ottobre.