Dai riscaldamenti alla sicurezza: i cantieri attivi

"L’incontro a Bruxelles è l’ulteriore conferma rispetto a quanto fatto in questi mesi. I lavori che stiamo facendo sul territorio comunale e nel Circondario sono tanti". Marco Panieri ha voluto anche ricordare i cantieri e i progetti in corso, in parte conclusi e altri in fase di progettazione, a Imola quest’anno. Dai lavori di realizzazione della palestra comunale nel complesso sportivo Ruggi (nella foto), passando per i lavori di conversione al teleriscaldamento di Palazzo Tozzoni. E poi gli interventi di ripristino e messa in sicurezza per il rifacimento della copertura del canale Molini in viale Dante e viale Zappi e via Selice e via Coraglia, il ripristino del muro perimetrale dell’Autodromo, e le opere di sistemazione dell’alveo del fiume Santerno per la riduzione del rischio idraulico. Milioni di fondi che sono arrivati proprio dall’Unione europea, attraverso il Pnrr, come accaduto per la rigenerazione dell’Osservanza e il cantiere alla Rocca con fondi europei.

Inoltre, il sindaco Panieri qualche giorno fa, prima di andare a Bruxelles, aveva illustrato ai cittadini, in un incontro pubblico, il progetto di riduzione del rischio idraulico e la messa in sicurezza delle aree urbane adiacenti al fiume Santerno. Ovvero, "il risezionamento dell’alveo e delle golene del fiume Santerno e la messa a dimora di nuove alberature e arbusti". Un progetto arrivato dopo gli eventi alluvionali di maggio e novembre del 2023 che portarono agli allagamenti della piscina comunale, dell’area paddock dell’Autodromo, dei quartieri Campanella e Colombarina, così come a seri problemi lungo il Santerno. "Ci stiamo impegnando anche per interventi sui ponti, da quello di viale Dante a quello della Tosa", conclude il sindaco Panieri.

n. m.