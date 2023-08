Dai vestiti difettati al diritto di prova: ecco le regole per acquisti sicuri

Sono ancora valide le regole delle associazioni di commercianti per vivere in sicurezza il periodo dei saldi. In particolare, Ascom Imola aveva realizzato il decalogo ‘Saldi tranquilli’. La possibilità di cambiare il capo acquistato, ad esempio, è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante: tuttavia, se il prodotto è danneggiato o non conforme scatta l’obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione entro un congruo periodo di tempo e, nel caso ciò risulti impossibile, la restituzione della somma pagata. Non c’è obbligo nemmeno per quanto riguarda la prova dei capi, che è rimessa alla discrezionalità del negoziante. Per quanto riguarda invece i pagamenti, le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. Dal 30 giugno 2022 per chi non accetta pagamenti elettronici scattano le sanzioni. Inoltre, i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Infine, l’indicazione del prezzo: il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.