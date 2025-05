Dal circuito al centro. Stand, eventi e mostre. L’area fan si allarga

L’obiettivo è chiaro: trasformare Imola in una grande Fan zone. E cioè allargare al resto della città, e in particolare al centro storico bisogno di uno sprint, lo spazio che da qualche anno durante le gare anima il cuore del circuito tra simulatori di guida, realtà virtuale e ristoranti all’aperto. Prende forma il piano del Comune in vista del Gran premio di Formula 1 del 16-18 maggio.

Il programma ufficiale di quella che verrà ribattezzata ‘Imola fan city experience’, anticipata dall’apertura della mostra in corso tra Palazzo Tozzoni e l’ex Camera di Commercio dedicata ai 75 anni del Circus, verrà presentato martedì 13. Come emerso ieri in Autodromo durante la presentazione del weekend iridato, per tutta la settimana che precede il Gran premio – e in particolare dal giovedì – Imola offrirà un vero e proprio "palinsesto di eventi" tra musica, degustazioni e attività per i bambini, pensato per coinvolgere tifosi e non solo. Si vuole insomma sfruttare, ancora meglio che in passato, la vicinanza tra circuito e centro storico. E renderla un tratto distintivo anche in ottica futura.

Tornando invece all’Autodromo, durante i tre giorni dell’evento si proverà a spingere forte sul pedale della sostenibilità e dell’inclusione.

Nel primo caso, per ridurre la plastica monouso saranno disponibili 15 stazioni d’acqua ricaricabili, geolocalizzabili tramite app; e verranno venduti 14mila brick d’acqua tetrapack a km zero e 20mila bicchieri riutilizzabili, brandizzati con il logo del circuito. Confermata anche per quest’anno la raccolta di cibo inutilizzato nel paddock, a cura dei volontari dell’associazione No Sprechi per sostenere persone in situazioni di fragilità. Trenitalia e Tper metteranno in campo treni speciali e servizi potenziati, mentre il bike sharing è stato ampliato e incentivato con nuove aree di parcheggio dedicate.

Per quanto riguarda l’inclusione, anche quest’anno il circuito ospiterà il programma Awabots, che permette ai pazienti dell’istituto di Montecatone e degli ospedali pediatrici Rizzoli e Sant’Orsola di vivere l’esperienza del paddock a distanza: i piloti e i protagonisti della Formula 1 parleranno coi piccoli pazienti attraverso monitor collegati direttamente dall’Autodromo. Gli adolescenti autistici del progetto Il Tortellante gestiranno invece uno stand gastronomico nel giardino del paddock, mentre i ragazzi del gruppo Speciabili verranno coinvolti nella distribuzione del gelato, sempre nel paddock. I ragazzi di una associazione del territorio verranno anche coinvolti nella creazione di due aiuole in viale Dante a tema F1.

e. a.