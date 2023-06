Dal Comune alla polizia Alloggio donato, il Sap: "Ora ci auguriamo che gli agenti restino"

"Mentre prima c’era la fila, oggi a Imola non vuole venire più nessuno. È considerata una città molto cara dai poliziotti. E dunque un plauso alla Giunta che ha messo a disposizione questo alloggio, raccogliendo però un’idea portata avanti dal Sap sull’emergenza casa. Ora speriamo che, in futuro, sempre più agenti scelgano di rimanere qui".

Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia, commenta con soddisfazione la decisione del Comune di dare mandato ad Area Blu per concedere al ministero dell’Interno un alloggio pubblico destinato appunto in maniera collettiva ad alcuni agenti di via Mazzini.

Il provvedimento del Comune, che tramite la società di gestione del proprio patrimonio immobiliare sottoscriverà un contratto di comodato d’uso gratuito con la Prefettura di Bologna, prende le mosse dalla segnalazione arrivata nei mesi scorsi proprio dai vertici del commissariato. Una missiva nella quale, pur manifestando l’intenzione di "implementare l’organico del personale di polizia", il dirigente della struttura di via Mazzini evidenziava la "carenza di soluzioni abitative" in commissariato nonché la "scarsa appetibilità del trasferimento di dipendenti a Imola visti i canoni di locazione elevati", recita la delibera di Giunta che dà il via libera all’operazione. Da qui la richiesta, indirizzata all’amministrazione comunale, di "concedere un alloggio in comodato". Infine, la risposta affermativa della Giunta. Un percorso seguito passo dopo passo dal Sap, che per quanto riguarda il commissariato cittadino è di gran lunga il sindacato più rappresentativo.

"Un lavoro portato avanti assieme al sindaco", ricostruisce Guglielmi. Che avverte: "È però tramite il nostro segretario generale che siamo riusciti a sbloccare, a Roma, i fondi per la manutenzione e le bollette. Già da anni – prosegue il sindacalista – il Sap lavora con i Comuni per trovare soluzioni sul versante abitativo. Ormai Imola non è più la città accogliente di un tempo, nella quale si veniva per restare. Oggi tra caro-vita e assenza di piani abitativi nessuno sceglie di restarci, ma così si perde la presenza di professionisti importanti le cui figure vanno a integrarsi nel tessuto cittadino".

Anche il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia di Bologna ha espresso ieri "soddisfazione" per l’intesa tra Comune di Imola e Prefettura. "L’importanza di queste iniziative sta nel considerare finalmente la sicurezza come un investimento futuro per l’intera comunità – sottolineano dal Siulp del capoluogo emiliano –. Siamo certi che una risposta positiva anche ai nostri appelli consentirà sicuramente un incremento di personale per rispondere alle cresciute esigenze del territorio. Auspichiamo altresì che sia da monito per gli altri Comuni – concludono dal sindacato – e si guardi a queste progettualità con impegno ed attenzione valorizzando il lavoro di chi si dedica agli altri ed alla loro sicurezza".