Dal Giro Donne al canile. Variazione di bilancio, il Consiglio dà l’ok. Manovra da un milione

Il Consiglio comunale di Imola ha dato ’semaforo verde’ a una variazione al Bilancio di previsione 2025/2027, per un importo complessivo pari a 1.066.067 euro sull’esercizio in corso. Si tratta di una manovra di natura prevalentemente correttiva e operativa, che consente all’Amministrazione comunale di finanziare numerose esigenze emerse nei primi mesi dell’anno, mantenendo pienamente garantiti gli equilibri di bilancio e senza ricorrere a nuovo debito.

Tra i principali interventi finanziati ci sono 75mila euro per contributi una tantum alle imprese locali, a sostegno del tessuto economico, ma anche 110mila per l’organizzazione di ‘Imola in Musica’ e 61mila per la tappa del Giro d’Italia Donne, eventi culturali e sportivi di rilevanza nazionale. Sono inoltre previsti 358.000 euro per la copertura di interventi di somma urgenza legati agli eventi calamitosi di marzo; interventi su canile e gattile (100.000 euro), manutenzione della scuola Montebello, e manutenzione straordinaria alloggi Erp.

Previsti oltre 30.000 euro per progetti museali e promozione della lettura.

"La variazione si finanzia quasi interamente con avanzo libero e risorse vincolate già presenti in bilancio – fanno sapere dall’Amministrazione comunale –. Gli equilibri economico-finanziari risultano confermati per tutte le annualità (2025–2027) e il fondo di cassa finale 2025 resta positivo, pari a 3,75 milioni".

m. p.