Dal medioevo alla generazione Y. La Rocca si trasforma in un set : "Imola protagonista al cinema"

La Rocca sforzesca torna a essere un grande set cinematografico. In corso in questi giorni, nella fortezza simbolo della città, le riprese per la registrazione del film ‘Ma chi ti conosce’. Si tratta di una commedia, in uscita nel 2024, per la regia di Francesco Fanuele, con Simona Tabasco e Antonio Folletto, prodotto da Italian International Film – Gruppo Lucisano.

Il film racconta la storia di una aspirante primo violino, Silvia (interpretata da Simona Tabasco) e un piastrellista romano trapiantato al nord, Alessio (Antonio Folletto), che scoprono come durante diverse epoche storiche abbiano vissuto sempre una stessa, profonda e romantica storia d’amore. I loro antenati, nel 1277, in punto di morte si fecero un’eterna promessa: continuare ad amarsi anche nelle prossime vite, tanto una sola non sia bastata a consumare il loro legame.

Il problema è che Silvia e Alessio, nel 2023, sono quanto di più lontano si possa immaginare: individualista, femminista e riservata lei, superficiale, maschilista e rozzo lui. I due non si piacciono minimamente e oltre che racchiudere tutte le insicurezze e le problematiche della generazione Y devono fare i conti con un incolmabile differenza caratteriale. Ma c’è qualcosa di magico che agisce sopra di loro. Un qualcosa di ancestrale ed inafferrabile che spinge affinché i due si innamorino di nuovo, come un tempo, cercando di far rinascere quell’amor cortese che al massimo oggi si legge nelle favole. Silvia e Alessio a questo punto hanno una sola scelta da fare: trovare il modo di spezzare l’incantesimo o abbandonarsi a questa inspiegabile attrazione?

"Appena la produzione cinematografica ci ha contattato, ci siamo resi disponibili per condividere le modalità migliori per far sì che la nostra Rocca diventasse la location per questo film ambientato anche nel medioevo – racconta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. In questi tre giorni, troupe e cast sono al lavoro per realizzare un film che renderà Imola protagonista sul grande schermo. Anche questa è un’opportunità per far conoscere e valorizzare il nostro patrimonio culturale".

Soddisfatto Roberto Andreucci, organizzatore generale delle riprese. "Siamo stati accolti con grande entusiasmo e spirito di collaborazione, ottenendo tutte le autorizzazioni in tempi record – spiega –. La Rocca si è rivelata perfetta per ambientare le scene medievali del film. Siamo alle battute finali delle riprese e, grazie al prezioso supporto dell’Emilia-Romagna Film Commission, tutto sta andando per il meglio".