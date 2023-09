"Dal Pd polemiche sterili sull’alluvione"

"Il governo Meloni agisce al meglio, basta polemiche sterili dal Pd". Nicolas Vacchi, consigliere comunale e coordinatore di Fratelli d’Italia nel circondario, liquida così la richiesta indirizzata ieri dal sindaco Marco Panieri al commissario Francesco Paolo Figliuolo in merito allo sblocco delle risorse post-alluvione da destinare ai privati.

"L’esecutivo sa bene che è ora di aiutare le famiglie e le imprese, in particolare quelle agricole, rimaste colpite dall’alluvione di maggio scorso – sottolinea Vacchi –. Sono loro, in un territorio come il nostro, a essere più in difficoltà. Tanto premesso, però, il sindaco Panieri non fa altro che speculare in modo propagandistico. Come dirigente territoriale di Fratelli d’Italia, sono molto soddisfatto dello stanziamento di oltre 800mila euro erogati da parte del Governo Meloni a sostegno del Comune (le spese per gli interventi di somma urgenza, ndr). Colgo ancora l’occasione per ringraziare il viceministro Galeazzo Bignami che è sul territorio continuamente dall’inizio della emergenza: sono certo che nessuno sarà lasciato solo e che il Governo farà il massimo e anche di più a sostegno di imprese e famiglie".

Poi però l’affondo rivolto al centrosinistra, che attraverso il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha messo sul tavolo alcune proposte subito rilanciate dal Comune.

"Unica soluzione secondo il Pd sarebbe assumere personale per rinforzare le figure tecniche utili negli enti pubblici – attacca Vacchi –. È inaccettabile che si speculi sull’alluvione e che, invece di affrontare seriamente il tema dei ristori alle persone e alle imprese colpite, il Pd tramuti sempre tutto in un ‘poltronificio’. Il presidente Meloni aveva preso questo impegno ed ancora una volta l’impegno è stato mantenuto. Alle parole stanno seguendo i fatti, non senza le grosse difficoltà di questo tempo. Purtroppo – conclude il capogruppo di FdI in Consiglio comunale – questo sembra dare fastidio al Pd, i cui esponenti pare che preferiscano la polemica politica sterile rispetto alla collaborazione".