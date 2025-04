Dal ponte della Tosa a quello ferroviario. Task force Santerno

La messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno compie un passo in avanti. Area Blu ha affidato alla ditta faentina Enser, che si era già occupata di studiare il rifacimento del muro del paddock, i servizi di progettazione esecutiva e direzione lavori per gli interventi che andranno dal ponte Tosa a quello della ferrovia.

Si tratta di un appalto da oltre 160mila euro più Iva necessario in vista della maxi-operazione da 8,5 milioni di fondi Pnrr (di cui oltre 700mila euro destinati al rifacimento del muro di cui sopra) stanziati dalla presidenza del Consiglio dei ministri tramite la struttura commissariale necessari alla sistemazione dell’alveo del fiume Santerno per la riduzione del rischio idrologico.

Il punto di partenza è un sopralluogo svolto ormai diverso tempo fa dai tecnici del Comune e quelli di Area Blu, proprio per esaminare lo stato degli argini e delle rive del Santerno. Un’ispezione che ha confermato come il corso del fiume abbia "subito un significativo cambiamento morfologico a causa degli eventi alluvionali" rilevato dai rilievi geometrici, fotografici e tecnici.

In parallelo viaggia poi il progetto per la costruzione del nuovo ponte della Tosa: un investimento complessivo di 6,2 milioni di cui 5,4 sempre di fondi Pnrr in arrivo dal Governo tramite la struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione e 800mila euro da parte di Sacmi.

Quest’ultimo intervento, destinato a iniziare la prossima estate e a essere completato a metà 2026, oltre a migliorare la sicurezza dell’attraversamento, contribuirà a diminuire il rischio idraulico del fiume Santerno.