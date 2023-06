Dal Superbonus un’occasione per la ripartenza

Marco Signorini

La Romagna, con tutti i suoi cittadini, hanno un solo desiderio: tornare più forti e competitivi di prima dando ancora più lustro a case e aziende. Non chiedono sussidi o assistenzialismo (non ci stancheremo mai di ribadirlo), ma gli strumenti giusti per ripartire. E uno di questi potrebbe essere il Superbonus del 110%. Una misura che, inutile negarlo, non è particolarmente gradita al governo in carica. Su queste pagine abbiamo più volte ribadito che il provvedimento ha ’drogato’ il mercato contribuendo all’aumento esponenziale dei prezzi e che, spesso, a ottenere vantaggi, sono stati soprattutto i più abbienti. Ma ora, in Romagna, le cose stanno un po’ diversamente.