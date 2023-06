Dal Superbonus un’occasione per la ripartenza

Marco

Signorini

Il nodo è uno soltanto: la cessione dei crediti che, di fatto, continua a restare bloccata. In sostanza, anche per chi ha presentato entro la fine del 2023 la famosa Cilas, è praticamente impossibile accedere alla misura che di fatto è ormai agonizzante. E, se qualche gruppo privato si fa carico dei crediti, la percentuale che si trattiene è tale da trasformare il bonus effettivo nel 75%, portando di fatto le famiglie a rinunciare al lavoro.

Un danno per i cittadini, ma anche per le aziende che producono materiali e attrezzature per i lavori di riqualificazione energetica: dagli infissi ai pannelli fotovoltaici passando per caldaie e ’cappotti’.

Per questo ci sentiamo di lanciare una proposta a chi governa: perché, almeno per queste terre ferite, non studiare un provvedimento che permetta davvero di riaprire il flusso dei crediti? Consentire a chi ha perso la casa di ricostruirla a norma e ad alta efficienza energetica rappresenterebbe un beneficio per tutti: per le famiglie, per le imprese che lavorano e, soprattutto, per l’ambiente. Dato che dobbiamo ricostruire, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Il Superbonus, in questo caso, servirebbe a mettere il turbo a una ’locomotiva’ che non può permettersi di rallentare. E non farlo potrebbe essere un’altra occasione persa.

Sarebbe il modo per evitare i soliti aiuti a pioggia creando anche posti di lavoro.

Tra l’altro, a guardarci bene, è la stessa legge che ancora permette la cessione del crediti e quindi, anche in questo caso, i romagnoli non chiederebbero alcun ’favoritismo’. Solamente che un provvedimento (quello approvato dallo stesso governo per sbloccare i crediti) sia effettivamente efficace.