Dal tramonto all’alba. La notte di Halloween tra maschere e controlli: "Uno show mai visto"

Quando il sole è tramontato sulla città, l’Autodromo si è trasformato in un mondo parallelo, un universo dove luci psichedeliche, laser pulsanti e creature mostruose hanno preso vita. I cancelli del Monsterland Halloween Festival si sono aperti ieri a 30mila visitatori pronti a immergersi in una notte da brivido, tra colori intensi, fumo e musica a tutto volume.

Zombie, streghe, vampiri e supereroi hanno animato il circuito, trasformandolo in un gigantesco carnevale horror. Tra il pubblico, molti provenienti dal Nord Est hanno raggiunto Imola per vivere l’evento di questo genere più grande d’Europa. "Non avevo mai visto una festa di Halloween così grande e coinvolgente", racconta Martina, da Venezia, con il volto dipinto di nero e arancio. "Le luci, la musica e le installazioni ti fanno sentire dentro un film horror", aggiunge Luca, da Treviso.

Macchina della sicurezza al lavoro a pieno regime, con posti di blocco delle forze dell’ordine con cani antidroga fin dal tardo pomeriggio all’uscita del casello autostradale e controlli per accedere in Autodromo. All’interno, dodici palchi hanno ospitato oltre cento artisti tra hip-hop, elettronica e techno underground. Nel paddock dell’Enzo e Dino Ferrari, l’Horror Luna Park ha aggiunto adrenalina e brividi, mentre la Monster House ha proposto una escape room interattiva e inquietante. I box si sono trasformati in palchi al chiuso, con scenografie e atmosfere personalizzate per ogni genere musicale, permettendo al pubblico di muoversi da un mondo all’altro in una notte di pura follia.

Il risultato è stato un caleidoscopio di colori, suoni e emozioni: dai bagliori dei laser agli effetti di fumo, dalle acrobazie dei performer alle luci stroboscopiche, fino alle maschere più incredibili, ogni dettaglio ha contribuito a creare una festa travolgente. Monsterland ha dimostrato ancora una volta lo spirito sempre più eclettico dell’Autodromo.

Enrico Agnessi