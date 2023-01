Dal viaggio nel lager di Mauthausen al diario segreto di Anna Frank

Proseguono le iniziative organizzate e promosse dal Comune, assieme ad altri enti, scuole e associazioni per il ‘Giorno della memoria’. In attesa del clou delle celebrazioni, previsto come al solito per domani, oggi si comincia al mattino con la proiezione organizzata da Cinemaincentro per le scuole, alle 8.30 e alle 10.45, al Cinema centrale del film ‘Anna Frank e il diario segreto’ (2022), regia di Ari Folman. Domani il film sarà programmato anche alle 21, inserito nel cartellone di Cinemaincentro.

Tornando alla giornata odierna, alle 16.30, Consiglio comunale straordinario. La seduta sarà aperta dal saluto del sindaco Marco Panieri, del presidente del Consiglio comunale Roberto Visani e del vicepresidente Nicolas Vacchi. Seguiranno l’intervento della presidente dell’Aned di Imola, Roberta Dall’Osso, e la proiezione del documentario ‘Quattro ragazzi al fiume’, realizzato dal Cidra, per ricordare la figura di Franco Dall’Osso, l’ultimo imolese sopravvissuto a Mauthausen, recentemente scomparso.

Il Consiglio comunale proseguirà con le testimonianze dell’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, e degli studenti che hanno partecipato lo scorso anno al ‘Viaggio nei luoghi della Memoria’, a Mauthausen e Gusen, con la proiezione del video realizzato dagli studenti stessi, che ripercorre i luoghi visitati durante il Viaggio. Seguiranno l’intervento del vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari e le testimonianze delle scuole imolesi. La seduta si concluderà con gli interventi dei gruppi consiliari.

"Lo scorso anno, grazie all’impegno dell’Aned e della presidente della sezione imolese Roberta Dall’Osso, diversi studenti imolesi, insieme ad un gruppo di consiglieri comunali, hanno avuto la possibilità di vivere l’esperienza del viaggio della memoria a Mauthausen – ricorda Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale –. Quest’anno, in occasione del Giorno della Memoria, il Consiglio comunale intende restituire alla città questa esperienza nella convinzione che coltivare la memoria ed educare alla pace rappresentano il miglior antidoto per contrastare il virus della discriminazione e dell’odio".

Domani alle 9.30, in vicolo Giudei avverrà la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali. Partecipa il sindaco Marco Panieri. Saranno presenti autorità civili, militari e religiose della città e rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni d’arma e partigiane.

A seguire, alle 10, al teatro dell’Osservanza (via Venturini, 18), a cura della scuola secondaria Andrea Costa dell’istituto comprensivo 6 si svolgerà la recita per le scuole, che verrà poi replicata alle 20.30, questa volta aperta alla cittadinanza, dal titolo ‘Storie di donne: da Marta... a Forugh... a Mahsa - Come un uccello in gabbia, loro non hanno mai smesso di cantare’.

Le iniziative proseguono alle 18, in vicolo Giudei, dove l’Azione Cattolica - Diocesi di Imola ha programmato un momento di preghiera insieme al vicario generale don Andrea Querzé in centro storico. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. A seguire, il Movimento studenti di Azione Cattolica coinvolgerà i giovani in un incontro di riflessione sul significato del Giorno della Memoria.