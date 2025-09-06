Dalla Bcc sostegno per la crescita formativa

La Bcc ravennate, forlivese e imolese conferma la propria vicinanza ai giovani, considerati il ponte tra presente e futuro delle comunità locali. Per sostenere i loro percorsi di formazione e i progetti professionali è stato attivato il ‘Prestito Generazione Bcc’, in collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea.

La linea di credito, garantita dallo Stato tramite il ‘Fondo per il credito ai giovani’ (FondoStudio), istituito dalla presidenza del Consiglio e gestito da Consap, è destinata a studenti e studentesse meritevoli che devono affrontare le spese per il proseguimento degli studi. Il finanziamento offre condizioni ispirate a criteri di inclusione sociale, con tasso calmierato e un periodo di preammortamento di almeno 30 mesi.

"La Bcc ravennate, forlivese e imolese intende supportare i giovani nei percorsi di crescita personali e professionali – afferma Emanuela Bacchilega, vicepresidente con delega alla Sostenibilità –. Il ‘Prestito Generazione Bcc’ favorisce l’impegno nello studio e la capacità di innovazione, nella speranza che i ragazzi possano reinvestire nel nostro territorio le loro competenze".

L’iniziativa è rivolta a giovani dai 18 ai 40 anni, compresi i soci studenti lavoratori, iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale, master o corsi di lingua di almeno sei mesi riconosciuti da un ente certificatore.

È stato inoltre siglato un protocollo d’intesa con Habacus, società che sostiene gli studenti nell’accesso a risorse finanziarie sostenibili e che offrirà gratuitamente un servizio di orientamento nella scelta del percorso di studi.

Tutte le informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito della Banca.