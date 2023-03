Dalla Cassa di Ravenna incentivi al turismo

Il gruppo Cassa di Ravenna, del quale fa parte anche la Banca di Imola, scende in campo per il potenziamento e il rinnovamento delle strutture ricettive del territorio. Tra gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il ministero del Turismo ha promosso infatti il ‘Fondo rotativo imprese turismo’, nell’ottica della digitalizzazione e sostenibilità ambientale del settore.

E così il gruppo Cassa ha aderito alla convenzione sottoscritta da ministero del Turismo, Abi (Associazione bancaria italiana) e Cassa Depositi e Prestiti, intesa che permette interventi di sostegno degli investimenti di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e di digitalizzazione dell’offerta turistica. Tali opportunità, per le aziende del settore, prevedono la copertura degli investimenti sia con contributo diretto in conto capitale concesso dal ministero del Turismo a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia con finanziamenti agevolati e ordinari messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti e dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna.

"Gli incentivi potranno essere riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture ricettive all’aria aperta e che svolgono attività agrituristica, alle imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici", ricordano dall’istituto di credito in una nota. L’ammontare degli investimenti coperti dal ‘Fondo rotativo imprese turismo’ parte da 500mila euro e arriva fino a 10 milioni di euro. Il bando è già aperto: per le imprese del settore si tratta di una buona opportunità per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo buio della pandemia e rispondere investendo alle difficoltà legate ai rincari dei prezzi dell’energia.

"Il Gruppo Cassa di Ravenna prosegue con impegno nel supporto delle attività economiche in un settore strategico – sottolineano sempre dall’istituto di credito – per l’economia nazionale e regionale".