Dalla festa in maschera al torneo di playstation

Proseguono le attività del centro giovanile Avalon a Casalfiumanese e a San Martino in Pedriolo. Una serie di iniziative gratuite, rivolte ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, a partecipazione libera. Nel capoluogo l’appuntamento carnevalesco del 20 febbraio sarà all’insegna della ‘Festa in Maschera’, dalle 15 alle 18, seguita da merenda, angolo selfie e dalla ‘Schifotombola’. In contemporanea, a San Martino spazio al torneo di Fifa Playstation e alla merenda di Carnevale per poi proseguire il 3 marzo con ‘Giochiamo a Bolognando!’ e il 17 con la competizione di ‘Jungle Speed’. A Casalfiumanese doppio divertimento in marzo. Il 6 riflettori puntati sui videogiochi ‘Among us’ e ‘Real life’ mentre il 20 via libera alla caccia al tesoro letteraria in collaborazione con la libreria Selma. I centri giovanili sono luoghi di socialità, condivisione, incontro, confronto e permettono ai ragazzi di ritrovarsi, proporre iniziative, organizzare attività e stare con gli amici.