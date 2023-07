Dalla ’fiumana’ al guado temporaneo Così via Macerato è vicina alla svolta

La vicenda del ponte di Carseggio sul Santerno di via Macerato è arcinota e abbraccia un arco temporale, e di disagi, lungo quasi nove anni. Vale la pena, però, riassumere qualche tappa per capire l’importanza dell’individuazione definitiva della ditta Zini Elio Srl per la sua realizzazione. Era il 20 settembre 2014 quando la piena del fiume Santerno travolse lo storico ponte bailey della zona scagliato con forza dalle acque contro il preesistente passaggio in muratura utilizzato dai residenti dell’abitato per gli spostamenti in direzione della strada Montanara.

Da lì il via libera alla costruzione di un guado provvisorio in cemento anch’esso danneggiato, e poi ricostruito, dopo la successiva fiumana del 19 novembre 2016. Un rebus continuo per i residenti della borgata casalese vincolati spesso alle bizze del meteo e all’innalzamento del livello delle acque del Santerno per rincasare o raggiungere gli altri paesi della collina. Una tegola che ha raggiunto il suo culmine con la ‘tempesta perfetta’ dello scorso mese di maggio. Paurose le immagini della vallata falcidiata da inondazioni, frane e smottamenti. Movimenti di terra che hanno reso inutilizzabile, danneggiandola in modo quasi irreparabile, anche l’unica stradina sterrata alternativa al guado. Il risultato? L’inevitabile isolamento di buona parte dei residenti.

Ma come sarà il ponte di Carseggio del futuro? Il progetto esecutivo depositato al municipio di Casalfiumanese nel mese di febbraio del 2021 dall’ingegner Fabio Dall’Aglio, progettista dell’opera, delinea la realizzazione di un moderno attraversamento ad unica campata. Una struttura leggermente spostata rispetto al posizionamento del suo predecessore e più alta di 1,5 metri sui parametri analitici dell’ultima piena bicentenaria. Saranno ottimizzati, inoltre, i raccordi stradali in prossimità del ponte e la ridotta area cantieristica consentirà agli abitanti del posto una buona fruibilità dell’attuale guado durante il periodo delle lavorazioni. Santerno permettendo.