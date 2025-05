Dalla lirica alla comicità. Offerta da intenditori per la stagione dell’Arena

Un calendario ricchissimo che spazia dalla musica pop a quella lirica, dalla prosa alla comicità. Il primo dell’Arena ristrutturata anche e soprattutto nella sua imponente torre scenica, realizzato grazie a un lavoro di squadra, o, meglio ancora, a "collaborazioni e intrecci" come li ha definiti l’assessore alla Cultura Claudio Carboni. Il Comune di Castel San Pietro ha messo infatti insieme e presentato ieri un cartellone dell’estate 2025 dell’Arena che va ben oltre i grandi nomi già svelati nelle anteprime delle scorse settimane (il premio Oscar Nicola Piovani, Ron e Raphael Gualazzi). Si partirà già col botto il 23 giugno, e che botto. Alla prima delle tre serate gratuite offerte dal Comune approderà a Castel San Pietro l’accoppiata Mogol-Lavezzi per raccontare, oltre ai grandi successi, anche e soprattutto i "Capolavori nascosti", i ‘lati B’ che letti e ascoltati a posteriori valgono più di molti ‘lati A’.

Il giorno dopo, sempre gratuitamente, il Corpo Bandistico di Castel San Pietro racconterà in musica "I maestri del cinema", poi dal 25 giugno via agli spettacoli a pagamento ("ma a prezzi contenuti proprio grazie agli accordi stretti in questi mesi", ha specificato la sindaca Marchetti) con il "Paolo Cevoli show", serata di risate garantite come quella del 1° luglio col duo Dondarini-Dal Fiume, mentre in mezzo, il 29 giugno, ci sarà il primo dei due appuntamenti con l’Orchestra Senzaspine (l’altra, "Tributo al cinema", è prevista il 31 luglio) che farà tornare all’Arena ciò per cui l’Arena venne realizzata ben più di mezzo secolo fa: l’opera lirica.

Il 2 luglio sarà tempo di prosa con "Il talento di essere tutti e nessuno" di ‘the voice’ Luca Ward, mentre il 9 luglio arriverà all’Arena l’attrice Lella Costa. Particolare il week-end dell’11-13 luglio, quando lArena aprirà alla musica ‘young’, ospitando due giorni di prove e la finale di domenica di Sanremo Rock, Sanremo Trend e Baby Voice, tutte serate accessibili gratuitamente, l’ultima prenotandosi.

Se il 16 e 17 luglio arriveranno i già presentati Gualazzi e Ron, il 23 luglio di nuovo prosa con la coppia Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio con il loro "Plaza Suite" da tempo in scena con ottimo successo di pubblico. Il 24 luglio si tornerà a ridere con Vito. Ad agosto, due grandi appuntamenti musicalmente molto diversi: il 27 Nicola Piovani e, a chiudere l’estate, il 30, un altro ‘botto’: Irene Grandi col suo "Fiera di me tour 2025". Sindaca e assessore confermano, inoltre, che non sono escluse nuove date al momento non in calendario, e che nelle prossime settimane verrà ufficializzato anche il programma delle serate di cinema. Sul sito del Comune si troveranno tutte le ’coordinate’ sia per acquistare i biglietti degli spettacoli a pagamento, sia per la prenotazione (obbligatoria) di un posto per gli spettacoli gratuiti.