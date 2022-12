Dalla musica ai libri e all’ambiente Si rinnova il Patto per la scuola

Dalla musica, dai libri alla sostenibilità ambientale. Il Comune ha rinnovato il Patto triennale per la scuola, per il periodo 2022-2025, con cui offrire un lungo elenco di attività extra-didattiche agli studenti degli istituti imolesi di ogni ordine e grado. Sono otto i servizi comunali chiamati a organizzare attività e laboratori: la biblioteca Bim; il centro giovanile Ca’ Vaina; il Ceas imolese; i musei civici; la nuova scuola di musica ‘Vassura Baroncini’; la Polizia locale; il teatro Stignani; l’Area servizi alla persona-Scuole. A questi si aggiungono sei enti e associazioni in convenzione col Comune: l’Archivio Carducci; l’associazione Astrofili; la banda musicale; il Cidra; la Fondazione Accademia internazionale ‘Incontri col Maestro’; il Parco didattico di Montebello.

Le proposte per le scuole potranno riguardare il patrimonio storico, artistico, documentario e culturale della città, le arti visive, musicali e teatrali, l’ambiente, la sostenibilità e gli stili di vita. Incontri, percorsi e laboratori per gli studenti che rientrano nel maxi-progetto ‘Imola educa: cultura e saperi per la scuola’.

"Con ‘Imola educa’ il Comune intende sostenere il lavoro di rete tra istituzioni scolastiche, servizi educativi e sistema territoriale, nella convinzione che la comunità, con tutte le sue eccellenze, rappresenti un alleato e una risorsa fondamentale della scuola e dell’educazione – spiega Fabrizio Castellari (foto), vicesindaco e assessore alla Scuola –. Il patto fra scuola e territorio è un fatto positivo e consolidato e la delibera rinnova e specifica per i prossimi tre anni questo rapporto fruttuoso. Esso prosegue con successo da tempo, nell’ambito di una materia tipica del Diritto allo Studio, che è la qualificazione scolastica e formativa. Così la scuola cresce: la collaborazione con le eccellenze territoriali è lievito per un’offerta sempre più qualificata. Questo patto triennale assume oggi un valore particolare, dopo tre anni di pandemia caratterizzati da scarse possibilità di uscite extrascolastiche".