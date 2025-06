Dalla notte romagnola alle sagre. Rievocazioni, bancarelle e show. Decolla la stagione delle feste

Un calendario eventi ancora più ricco delle annate passate tra piacevoli conferme e qualche novità. A Castel del Rio è stata ufficializzata nei giorni scorsi la programmazione degli appuntamenti dell’intero anno. Un cartellone caratterizzato dallo slogan ‘Dove finisce la valle e comincia la meraviglia’. Un maxi spot, che vive dell’intesa tra l’amministrazione comunale, la Pro Loco Alidosiana e il ricco tessuto associazionistico locale, per calamitare sempre più persone nell’alta vallata del Santerno.

Una zona che, già con i primi caldi di questo giugno, viene presa d’assalto nei weekend da chi cerca refrigerio sulle sponde del fiume Santerno e da chi sogna una sosta di gusto tra piatti tipici e buon vino. Musica protagonista in Piazza della Repubblica il 14 e 21 giugno prima con ‘Note di Romagna’, per una scorpacciata di balli popolari e canti tipici della tradizione, poi con il concerto dei ‘Blues Fools’. ‘Festa del Ponte’ il 28 con un percorso espositivo immerso nella natura, dedicato al celebre Ponte degli Alidosi, come passaggio ideale tra arte, paesaggio e memoria.

Il primo evento di grande richiamo è in agenda il 5 e 6 luglio con la 41esima edizione delle Feste Rinascimentali per riavvolgere il nastro del tempo tra spettacoli, ricostruzioni e animazioni d’epoca. Danza protagonista il 12 con ‘Emotion Dance’ mentre il 18 saranno i commercianti dell’abitato a fare festa.

Ancora le sette note in vetrina nella coda conclusiva di luglio: ‘L’opera sotto le stelle’, con il Moon Light Duo, il 20, poi il gettone numero 14 del contest musicale Canta Rio per scoprire nuovi talenti emergenti (27). L’antipasto ideale per la 46esima ‘Festa della Musica’ che dal 29 al 5 agosto porterà nel cuore del paese performance e spettacoli di diversi generi grazie all’impegno del Corpo Bandistico Sant’Ambrogio.

L’8 agosto risate assicurate con il ‘Costipanzo Show’ e due big come Duilio Pizzocchi e Gene Gnocchi. Dal 13 al 17, nel campo sportivo della frazione di Belvedere, l’imperdibile ‘Festa d’Agosto’. Pronta anche la solita full immersion di sagre per celebrare i prodotti tipici della collina. Doppio fine settimana, il 23-24 e 30-31, con la Sagra del Porcino mentre a settembre, il 13-14 e 20-21, sarà la volta di quella del tartufo.

Fumetti e il ricordo dell’artista Roberto ‘Magnus’ Rivola di scena il 5 ottobre per dare il via al riempi tutto della ‘Sagra del Marrone’ che monopolizzerà tutte le domeniche del mese tra specialità, mercato e vendita diretta del noto frutto del castagno certificato Igp.

Autunno con torneo di scacchi a Palazzo Alidosi (7-8-9) e Festa di San Martino (11) per anticipare il volatone invernale che porterà il 21 dicembre all’attesissimo ‘Aspettando Natale…’.