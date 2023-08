Dalla parte dei gatti L’appello dell’Enpa: "Abbiamo bisogno di altri volontari"

L’estate è il periodo dell’anno in cui a livello nazionale si manifesta maggiormente il problema degli abbandoni di cani, gatti e altri animali domestici. Per capire qual è la situazione a Castel San Pietro, abbiamo parlato con Monica Monti, presidente della sezione comunale dell’Enpa, che si occupa in particolare di gatti e oasi feline.

"Fortunatamente qui a Castel San Pietro non esiste questo fenomeno legato al periodo delle ferie estive – sottolinea Monica Monti –. Il problema qui è semmai la mancanza di sensibilità sull’importanza della sterilizzazione, soprattutto in campagna. Da uno o due gatti abbandonati, in pochi anni si può arrivare a superare i 60. L’obiettivo prioritario deve essere far prendere coscienza che è fondamentale sterilizzare i gatti, per evitare gli abbandoni di cucciolate, che nascono non solo in estate, ma da marzo a ottobre, e la formazione di colonie feline".

Quali sono i numeri nel territorio castellano?

"Dal censimento di inizio anno risultano 48 colonie per un totale di 366 gatti. Le colonie feline sono un po’ ovunque, ad esempio in viale Terme ce ne sono sette. La più recente si è formata in via Bastiana, nel periodo del lockdown, e conta 46 gatti. Solo l’anno scorso a Castel San Pietro sono stati trovati una 50ina di gatti, di cui oltre una trentina di cuccioli e una quindicina di adulti. E questi sono solo quelli di cui veniamo a conoscenza e di cui ci prendiamo cura".

In pratica cosa fate quando trovate dei gatti abbandonati?

"Li catturiamo, sverminiamo, vacciniamo, sterilizziamo, curiamo, li dotiamo di microchip e, se provengono da un’oasi felina, li reinseriamo nel loro habitat, dove continuiamo a nutrirli e seguirli. Una parte delle colonie le alimentiamo noi con i nostri volontari, e alcune sono seguite da altre gattare o gattari singoli. Quando troviamo gatti domestici abbandonati, vediamo subito la differenza da quelli di campagna, che sono selvatici. Se è possibile, questi gatti li mettiamo in stalli presso una nostra volontaria, o a pagamento dai nostri veterinari convenzionati, e cerchiamo di darli in adozione a nuove famiglie. Quando interveniamo sulle colonie, invece, i gatti sono selvatici, devono essere catturati con apposite gabbie di cattura, ed è difficile perché sono furbi… Per quanto riguarda i cani, ci sono meno abbandoni".

Come è nata questa attività di volontariato?

"Nel ’98. Allora eravamo in due: io e Laura Riccardi. Abbiamo fondato il primo fiduciariato (ora divenuto sezione) Enpa di Castel San Pietro Terme. C’è un grande lavoro organizzativo (contabilità, fatture, richieste, autorizzazioni, forniture di cibo, oltre a seguire gli animali, curarli, fare sterilizzazioni, vaccini, ecc.) Fino al 2019 eravamo solo in tre, adesso siamo in sei volontari attivi: oltre a me e Laura, la tesoriera Alessandra, Alice che si occupa degli stalli in casa sua, Sabrina e Milco che si prendono cura di alcune colonie. Ma l’impegno è davvero tanto e siamo ancora pochi. Per questo lanciamo un appello: cerchiamo altri volontari che abbiano voglia di dare amore e dedicare tempo agli animali. Il mio cellulare è 373 8551031. Non c’è bisogno di nessuna competenza, si impara tutto sul campo!".