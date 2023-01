Dalla Regione aiuti per le famiglie ucraine

Le iniziative per l’accoglienza e l’inclusione delle famiglie ucraine premiate con 15 mila euro di contributo regionale. Il Comune di Castel San Pietro ha ufficializzato ieri la notizia del premio ottenuto dal progetto ‘CCC Castello Cibo Cultura’, destinato a diversi tipi di interventi realizzati nel corso dell’anno appena concluso.

Seguendo l’acronimo, per la ‘C’ di cibo una parte della somma è stata utilizzata per la parziale copertura della spesa sostenuta dal Comune per la mensa scolastica dei bambini ucraini che frequentano le scuole dell’infanzia e elementari castellane, pubbliche e paritarie. Per la restante spesa, va sottolineato, sono invece stati utilizzati i fondi raccolti dalle donazioni ricevute dai cittadini sul conto corrente comunale dedicato al sostegno dei profughi provenienti dall’Ucraina.

"Il momento della mensa scolastica – spiega l’assessore a Scuola e Welfare Giulia Naldi –, assume un importante valore educativo, in particolare per l’accoglienza dei bambini ucraini, perché ha l’obiettivo di promuovere il valore dello ‘stare bene insieme’: aggregazione, condivisione, conoscenza reciproca e rispetto per gli altri. Per questo l’amministrazione fin dalle prime iscrizioni scolastiche a marzo 2022 ha sostenuto caldamente la frequenza dei cittadini ucraini alle mense scolastiche. Si è fatta carico di tutte le spese relative alla frequenza della mensa scolastica nell’anno scolastico 2021-2022 e prevede il medesimo coinvolgimento anche nel prossimo anno scolastico".

Per la ‘C’ di cultura, per favorire l’inclusione delle famiglie ucraine nella comunità, il Comune ha sostenuto alcuni progetti culturali e ricreativi e l’acquisto di libri, così riassunti dall’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi: "Attraverso il linguaggio universale della musica, del canto e delle arti teatrali, si può facilmente favorire l’inclusione in un clima di ‘benessere psico-sociale’, trasmettendo messaggi di tolleranza, di apertura verso culture e vissuti differenti e, più in generale, i valori della pace". Il Comune ha assegnato otto voucher cultura del valore di 200 euro ciascuno ad altrettanti ucraini che partecipano a laboratori e progetti, e ha finanziato con complessivi 540 euro iniziative e spettacoli ai quali hanno partecipato profughi ucraini. Finora sono state realizzate due attività dell’associazione Spazio Life: il laboratorio teatro e danza ‘Teen Lab’ e l’attività ricreativa e culturale dell’associazione scout Agesci.

c. b.