Dalla Siria al Senegal ‘Voci di donne’ racconta la tenacia di madri e lavoratrici

Da oggi all’11 maggio, negli spazi del consultorio familiare dell’ospedale vecchio, si può visitare ‘Voci di donne’, la mostra fotografica a cura di Fada Collective organizzata da Comune e Ausl. Inaugurazione ufficiale martedì alle 11 con la partecipazione di Arianna Pagani, fotografa e videomaker di Fada Collective; Anna Strazzari, responsabile del consultorio familiare; Sabrina Gabrielli, direttrice assistenziale Ausl Imola; ed Elisa Spada, assessora alle Pari opportunità.

‘Voci di donne’ è un reportage di immagini che presenta storie di donne che stanno al margine della narrazione mediatica. Dal Nord della Siria, passando per la striscia di Gaza, dalla Tunisia alla Sardegna, fino al Senegal. Sono sminatrici, imprenditrici, dottoresse, insegnanti, giornaliste, madri, attiviste e cooperanti, bambine, unite da una tenacia capace di trasformarsi in coraggiosi gesti di resistenza.

Ad ogni immagine sarà abbinato un Qr Code che permetterà di leggere la storia della donna rappresentata immergendosi così nella sua quotidianità. Le fotografie sono di Daniela Sala, Marco Simoncelli e Arianna Pagani. La mostra ideata ed esposta in alcuni spazi pubblici della città nell’ambito della rassegna ‘Senza distinzione alcuna - Percorsi di uguaglianza ed equità’ del Comune, si amplia e trova un nuovo luogo per farsi conoscere in occasione dell’8 marzo. La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13 all’ospedale vecchio (primo piano - salita A) - viale Amendola, 8 - area consultorio familiare.

"Siamo molto grate all’assessora Spada per l’opportunità che ci ha dato di ospitare questa bellissima mostra fotografica – commenta Anna Strazzari, responsabile del consultorio familiare dell’Ausl –. ‘Voci di donne’ evoca la necessità e l’urgenza dell’ascolto delle narrazioni di tutte le donne che accogliamo ‘senza distinzione alcuna’, per citare l’importante rassegna culturale che ha lanciato questa mostra prima che approdasse nei nostri spazi".

"Il Consultorio è un luogo straordinario per poter raccontare queste storie e ringrazio l’Ausl e il Consultorio per l’accoglienza e l’entusiasmo dimostrati – spiega l’assessora Spada –. Ringrazio anche Fada Collective per la profondità di questo reportage che, attraverso le foto e i testi che accompagnano ogni donna, ci offre uno sguardo che è occasione per superare gli stereotipi, costruire ponti e comprendere il valore delle azioni che ognuna di noi può mettere in campo".