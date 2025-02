Dalla storica piena al guado. L’odissea di via Macerato

Ci sono voluti più di dieci anni per vedere il nuovo ponte di Carseggio. Era il 20 settembre del 2014 quando la piena eccezionale del fiume Santerno, trascinando detriti e rottami di un vecchio ponte Bailey caduto in disuso da tempo, provocò il cedimento del collegamento tra via Macerato e la strada diretta sulla provinciale Montanara. Una tegola non di poco conto per i residenti della borgata rimasti semi-isolati e costretti a percorrere una strada sterrata per raggiungere la provinciale. Stessa sorte, nel novembre del 2016, per il guado provvisorio materializzato a tempo di record come prima risposta all’emergenza. Da lì la costruzione di un secondo guado, ultimato nella primavera del 2017, e l’impegno della Regione Emilia Romagna (lievitato dal punto di vista economico negli anni fino agli attuali 2,4 milioni di euro su circa 2,7 di progetto, ndr) a finanziare la realizzazione di un’opera definitiva. Ma sono serviti altri sei anni, con gli abitanti di via Macerato alle prese con la ciclica criticità dell’innalzamento del livello dell’acqua del fiume Santerno e conseguente inutilizzo del guado, per la svolta. Senza dimenticare i danni causati dall’alluvione di maggio 2023 con le frane a mettere ko l’unica arteria viabile alternativa prima del tracciamento di un’altra strada provvisoria. Burocrazia, rialzo dei costi delle materie prime e gare d’appalto andate deserte. Poi, nel luglio del 2023, l’affidamento dei lavori alla ditta Zini Elio con firme sul contratto nel successivo mese di ottobre. L’accelerata giusta: cronoprogramma di cantiere lineare, prova di carico dell’impalcato per il collaudo statico superata a fine novembre del 2024 e lavori strutturali ultimati a metà dello scorso gennaio. Ieri, infine, l’agognato taglio del nastro.