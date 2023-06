Dalla tecnologia all’America Cinque film sotto le stelle con il Casale Cineforum

Cresce l’attesa per il via della quarta edizione del Casale Cineforum di Casalfiumanese. La rassegna cinematografica organizzata dalla Pro Loco del paese, in programma dal 20 giugno al 18 luglio con ingresso gratuito ad offerta libera, è pronta ad accogliere il grande pubblico in arrivo da ogni angolo del circondario imolese.

Format che vince non si cambia con quattro proiezioni in piazza Cavalli, e una nello splendido parco di Villa Manusardi, anticipate da altrettanti dibattiti in compagnia di ospiti illustri. Si parte il 20, alle 20, insieme al noto filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti sul tema ‘L’uomo e la tecnologia’, moderato da Massimo Neri. Un’ora e mezza dopo ecco il film ‘Disconnect’. Bambini protagonisti, una settimana più tardi, con la serata Roald Dahl impreziosita dalla lettura-spettacolo ‘La medicina per la nonna’, a cura di Alessia Canducci e Tiziano Paganelli. A seguire, sullo schermo, ‘Il GGG - Il grande gigante gentile’. Luglio si apre il 4 in compagnia dei registi Giorgio Diritti e Paolo Marzoni, per parlare di ‘Con i miei occhi: il cinema di Giorgio Diritti’, moderati dalla coppia composta da Andrea Pagani e Michele Castellari. Dal palco alle luci spente in piazza per la visione de ‘L’uomo che verrà’ (fatica del 2009 dello stesso Diritti, ndr) celebrato ai David di Donatello e vincitore del Nastro d’Argento per produzione e scenografia.

Il 12 riflettori puntati sul giornalista Dario Fabbri per trattare il filone ‘L’equilibrio del terrore’ con la moderazione di Andrea Ferri. Dopo la chiacchierata, tutti seduti in platea davanti al classico ‘Il Dottor Stranamore’. Chiusura col botto il 18 a Villa Manusardi. Picnic all’aria aperta e incontro con Francesco Costa (foto sopra), vicedirettore del giornale on-line il Post, per approfondire il tema ‘Questa è l’America’ insieme a Carlo Machirelli e Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino. Proiezione conclusiva di ‘Nomadland’ sotto il cielo stellato.

Il cartellone delinea la parabola crescente di una rassegna, capace lo scorso anno di portare in vallata anche il genio del ciak Pupi Avati, diventata nel tempo un autentico punto fermo della programmazione culturale estiva della zona.

Mattia Grandi