Dalla Vallata alla Bassa Maxi-piano da 15 milioni per rinnovare le case Erp

di Benedetta Dalla Rovere

Dalla Vallata alla Bassa passando per Imola. Pioggia di euro per la riqualificazione dell’edilizia pubblica.

In città partiranno a giugno i cantieri del maxi progetto di riqualificazione dei tre complessi ad edilizia popolare di via Galilei, nel quartiere Marconi, Callegherie in pieno centro storico e Puccini, in zona Pedagna, a Imola. Gli interventi riguardano in tutto 109 appartamenti che verranno ristrutturati grazie al programma ‘Sicuro, Verde e Sociale’, finanziato con 124 milioni di euro del Fondo complementare del Pnrr e in fase di attuazione. Fondi a cui si aggiungeranno ulteriori 10 milioni di euro della terza tranche del programma regionale Erp. "Siamo stati in grado di far svolgere i bandi pubblici entro la fine del 2022 e prima dell’estate partiranno i lavori che devono concludersi necessariamente entro la primavera del 2026", assicura il presidente del Regione Stefano Bonaccini che, con l’assessora alle Politiche abitative, Barbara Lori, ha presentato un pacchetto di interventi da 140 milioni di euro complessivi in tutta l’Emilia-Romagna. Di questi, circa 11 milioni verranno destinati a restaurare i tre complessi di Imola e, nel corso dei lavori, oltre 50 famiglie saranno obbligate ad un trasloco temporaneo. Si trasferiranno in altri alloggi messi a disposizione tra i quartieri Pedagna, Marconi e Zolino. Per il complesso di via Galilei 1,3 e 5 è previsto l’efficientamento energetico verso classe ‘Zero emissioni’ e un efficientamento antisismico oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e ad una riqualificazione delle aree esterne. L’intervento, finanziato con 7,2 milioni, riguarda 38 alloggi e prevede il miglioramento di almeno due classi energetiche del complesso. Gli inquilini dovranno affrontare il trasloco in diversi scaglioni, partendo dall’estate fino ad aprile 2024. Sono invece 14 le famiglie che saranno obbligate a lasciare per qualche mese le loro abitazioni in via Callegherie, 15 in pieno centro storico. I lavori, del valore di 1,95 milioni di euro, serviranno per migliorare la tenuta sismica ed energetica del palazzo. Niente valigie, invece, per le 57 famiglie del complesso Erp di via Puccini, in zona Pedagna, per il quale è previsto un investimento di 2,45 milioni di euro. Nel circondario in arrivo 960mila euro per Castel Guelfo (via Nuova), 1,2 milioni per Casalfiumanese (via Viara) e 1,8 per Mordano (piazza Cassani).