Dall’Autodromo al centro. Quattrocento Motobabbi rombano per i bambini

Solidarietà su due ruote. E con il vestito giusto per questo periodo. Oltre 400 ‘Motobabbi’ si sono radunati ieri pomeriggio in piazza Ayrton Senna, all’Autodromo, per il tradizionale evento di solidarietà a favore dei bambini meno fortunati, che ogni anno continua a vedere i propri partecipanti aumentare. Dopo i giri di pista, il corteo in parata ha raggiunto piazza Matteotti, riempiendola di moto, spirito natalizio e tanti regali per i più piccoli. Qui i ‘Motobabbi’ sono stati accolti dal sindaco Marco Panieri e dall’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi. Con loro anche Alfonso Bottiglieri, presidente dell’associazione ‘No Sprechi’, destinataria dei doni raccolti, realtà che gestisce l’emporio solidale cittadino in via Lambertini.

Un ringraziamento speciale è andato a Moto Club Santerno Checco Costa, Mc Racing Imolese #96, MotoClub Imola, Gresini Racing, Vespa Club Imola, Motor Play e 04 Park – Monte Coralli, che hanno aderito all’edizione di quest’anno.

"È stata una grande festa di solidarietà, con una partecipazione straordinaria e oltre ogni aspettativa, che stabilisce di fatto un nuovo record di partecipazione – il commento del sindaco Panieri e dell’assessora Penazzi –. Il richiamo della solidarietà, unita all’esperienza che chi sceglie di esserci vive, è un mix di successo molto apprezzato. Questo evento, dall’Autodromo al cuore del centro storico, valorizza i nostri luoghi e porta gioia a tutta la comunità. Un grazie di cuore a tutti".

L’associazione di volontariato ‘No Sprechi’ è l’espressione di una rete sociale del circondario imolese il cui obiettivo principale è il contrasto alla povertà e il soddisfare i bisogni primari dell’alimentazione. Al fine di migliorare la condizione delle persone e delle famiglie in stato di fragilità e vulnerabilità socio-economiche, l’associazione ‘No Sprechi’, fin dalla sua nascita nel 2013, ha dato vita ad una rete di aiuti che coinvolge istituzioni locali e imprese private e che si concretizza attraverso la distribuzione di beni alimentari di prima necessità, di prodotti di igiene per casa e persona e di materiale scolastico.