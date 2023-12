Dalle Farmacie di Sfera l’un per cento degli incassi in beneficenza

Un Natale di solidarietà nelle farmacie di Sfera. Anche quest’anno, infatti, la realtà a capitale pubblico che gestisce venti farmacie comunali tra la provincia di Bologna e quella di Ravenna ha organizzato una raccolta fondi per il periodo delle feste. L’un per cento degli incassi da banco di tutti i punti vendita sarà convertito in donazioni a supporto di alcune associazioni del territorio impegnate nel sociale. Un Natale di altruismo per trasformare una parte di ogni singolo acquisto in un gesto concreto in grado di nobilitare il futuro della collettività. L’iniziativa benefica di Sfera, soltanto l’ultima in ordine cronologico "in un’annata caratterizzata dalla continua attenzione del gruppo – spiegano dalla società – nei confronti della comunità in stretta sinergia con le varie amministrazioni comunali del territorio di riferimento, sarà rendicontata e comunicata a consuntivo con la divulgazione dell’importo elargito ed i nomi delle associazioni beneficiarie". Nei mesi scorsi Sfera ha collaborato alla realizzazione del nuovo ‘Giardino Scaccia Pensieri’

di Medicina, donato 15mila euro di contributi a quattro associazioni di Lugo e acquistato oltre due milioni di euro di crediti d’imposta per interventi edili post alluvione.