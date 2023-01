Dalle forme di cacao ai palloncini

Proseguono gli incontri per i bambini alla ludoteca Spassatempo. Martedì 10 ‘Benvenuto inverno’, mercoledì 11 ‘Le forme del cacao’, giovedì 12 “Bottiglie sonore’, martedì 17 ‘Strike di pinguini’, mercoledì 18 c’è il ‘Gioco sensoriale’, giovedì 19 ‘Arcobaleno di sale’. Da martedì 24 a martedì 31 c’è la ‘Settimana delle Olimpiadi Invernali’ dedicata ai giochi di movimento: martedì 24 ‘Palloncini gonfiabili’, mercoledì 25 ‘Notizie volanti’; giovedì 26 ‘Pioggia di palline’, martedì 31 “Rane e rospi’.

I laboratori e attività riservate ai bambini da 0 a sei anni sono organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune (info Erika Panzacchi, pedagogista comunale, 346 6214708, mail: [email protected] - Gloria Cavalli, educatrice, 348 2680403

La ludoteca è disponibile per il gioco libero dei bambini da 0 a 11 anni dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19. Per frequentare la struttura, è necessario iscriversi compilando i moduli forniti in Ludoteca, pagando il canone annuale, 25 euro per ogni bambino. Inoltre la si può ustilizzare per feste di compleanno dei bambini, sempre su prenotazione e pagando il canone di 62 euro via PagoPa.