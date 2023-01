Dalle materne alle medie, iscrizioni aperte fino al 30 gennaio

Resteranno aperte fino al 30 gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 20232024 alla scuola dell’Infanzia (ex materna), al primo anno della primaria (elementari) e al primo anno della scuola secondaria di primo grado (medie). I bandi per le iscrizioni, che si sono aperte all’inizio di questa settimana, sono disponibili sul sito Internet del Comune e in quelli degli istituti comprensivi. A predisporli e a metterli a disposizione delle famiglie imolesi è stato il gruppo di lavoro istituito appositamente all’interno del tavolo di confronto degli istituti comprensivi, che ha consentito di definire bandi condivisi fra tutti gli istituti scolastici, pur nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica.

I bandi di iscrizione riguardano quasi 1.800 nuovi alunni per l’anno scolastico 20232024. Si tratta indicativamente di circa 550 alunni nella scuola dell’infanzia (nati negli anni 2018-2019-2020 residenti a Imola); circa 600 iscritti al primo anno della scuola primaria (residentidomiciliati a nati nel 2017, per i quali vi è l’obbligo di iscrizione e dei nati dall’1 gennaio al 30 aprile 2018, i cosiddetti ‘anticipatari’, che possono scegliere di iscriversi già nell’anno scolastico 20232024) e circa 600 iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo grado (alunni e delle alunne che attualmente frequentano la classe quinta della scuola primaria, residentidomiciliati a Imola).

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, l’offerta dei posti è suddivisa fra tre gestori del servizio: il Comune, con 22 sezioni proprie; la scuola statale, con 27 sezioni e il privato paritario, con 18 sezioni.

Per la scuola primaria l’offerta si suddivide in tempo ordinario - dalle 27 alle 30 ore settimanali - e tempo pieno - 40 ore settimanali - e riguarda i 6 istituti comprensivi statali e l’istituto comprensivo paritario San Giovanni Bosco. Per le scuole secondarie di primo grado l’offerta è articolata prevalentemente su sei giorni, dal lunedì al sabato, con alcuni corsi anche su cinqe giorni, dal lunedì al venerdì.

Inoltre, c’è la possibilità per le scuole secondarie di primo grado di scegliere la seconda lingua straniera offerta dai singoli corsi, oppure l’inglese potenziato, stante che la prima lingua straniera per tutti è l’inglese.