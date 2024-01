Dalle materne alle medie. Iscrizioni dal 18 gennaio

Un’unica data per ogni ordine e grado.

Al via giovedì 18 gennaio le iscrizioni a tutte le scuole dell’infanzia (ex materne); alle scuole primarie (ex elementari) e alle scuole secondarie di primo grado (ex medie) per l’anno scolastico 2024-2025. Lo stesso giorno partiranno anche le iscrizioni alle secondarie di secondo grado, vale a dire le vecchie superiori. Le domande vanno presentate online entro il 10 febbraio.

Per quanto riguarda materne, elementari e medie i bandi di iscrizione messi a punto nelle scorse settimane dal Comune riguardano oltre 1.700 nuovi alunni. Si tratta indicativamente di circa 500 alunni nella scuola dell’infanzia (in primis quelli nati nel 2021, residenti a Imola); circa 600 iscritti al primo anno della scuola primaria (residenti-domiciliati a Imola nati nel 2018, per i quali vi è l’obbligo di iscrizione e dei nati dall’1 gennaio al 30 aprile 2019, i cosiddetti ‘anticipatari’, che possono scegliere di iscriversi già nell’anno scolastico 2024-2025) e oltre 600 iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo grado (alunni che attualmente frequentano la classe quinta della scuola primaria, residenti-domiciliati a Imola).

Per le scuole materne, l’offerta dei posti è suddivisa fra tre gestori del servizio: il Comune, con 22 sezioni proprie; la scuola statale, con 25 sezioni e il privato paritario, con 18 sezioni. Per la scuola elementare l’offerta si suddivide in tempo ordinario – dalle 27 alle 30 ore settimanali – e tempo pieno – 40 ore settimanali – e riguarda i 6 istituti comprensivi statali e l’istituto comprensivo paritario San Giovanni Bosco. Per le scuole medie l’offerta è articolata prevalentemente su sei giorni, dal lunedì al sabato, con alcuni corsi anche su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.