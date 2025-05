Dallo Spid alle fake news. Quattro corsi gratuiti, il digitale diventa facile

Il mese di maggio nel circondario imolese fa rima con la consapevolezza digitale. E dopo i tanti consensi registrati per i Punti Digitale Facile aperti sul territorio, il municipio di Fontanelice ha deciso di potenziare l’offerta con quattro corsi gratuiti dedicati a chi ha difficoltà nell’uso di smartphone, mail e servizi digitali. Si parte oggi dalle 15 alle 18 in biblioteca comunale, con l’approfondimento dal titolo ‘Primi passi con lo smartphone: usa meglio il tuo telefonino, ogni giorno’. Lunedì, alla stessa ora, ecco ‘Spid e Cie: accedi ai servizi pubblici con un clic’. Tema della sicurezza online, tra protezione degli account ed identità digitale, al centro del terzo corso in agenda il 21 mentre l’epilogo del 26 insisterà sulla navigazione su internet con focus su motori di ricerca, fake news, cookie e molto altro. L’opportunità è aperta a tutti i cittadini (informazioni e prenotazioni al numero 0542.603265). Ma non è tutto. Previsti pure una serie di laboratori per i più giovani. Il 15 maggio, alle 11, gli alunni della scuola secondaria di primo grado del paese parteciperanno al laboratorio sul ‘Bullismo e cyber bullismo’. Lo stesso giorno alle 20 presso la sala del consiglio comunale di Piazza del Tricolore, protagonista della rassegna ‘Stasera parliamo di…’ sarà il pianeta internet con ampie riflessioni sui rischi della rete per ragazzi e adulti.

m. g.