Dalpozzo: "Area di ’Imola Casello’ in vendita"

Dubbi sul progetto di rilancio dell’area ex ‘Sunny Village’, circa 160mila metri quadrati lungo la via Selice, poco prima del casello A14. Ad avanzare più di un interrogativo sul destino della zona che fino a qualche anno fa si pensava dovesse ospitare un multisala e un nuovo centro commerciale, ma che di recente è stata acquistata da Develog Srl per farne un polo logistico denominato ‘Imola casello’, è il consigliere comunale Renato Dalpozzo (lista civica Cappello). "Sono stati promessi 50 milioni di investimenti e tra 200 e 300 nuovi posti di lavoro – ricorda l’esponente di opposizione –. Per sostenere il progetto, la stradina comunale che attraversa l’area è stata depennata dal demanio comunale e annessa all’area privata. Oggi scopriamo che su uno dei più importanti siti di intermediazione immobiliare compare l’annuncio della modenese ‘Logistica per l’Italia’ della vendita dell’area. Che fine ha fatto il progetto Develog che si era dato 15 mesi per l’ottenimento dei permessi edilizi per ‘Imola Casello’? Abbandonato anche questo? Che legame c’è tra ‘Logistica per l’Italia’ e Develog?".

La risposta del Comune è affidata all’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini. "Il progetto del polo logistico green ‘Imola Casello’, presentato nel marzo dello scorso anno da Develog Srl, continua il proprio iter amministrativo per ottenere tutti i permessi necessari per realizzare l’investimento nell’area – è la ricostruzione dell’assessore –. Quindi nessun abbandono del progetto: Develog srl va avanti anche se i tempi si sono allungati".

E ancora: "Tra Logistica per l’Italia e Develog srl non esiste alcun legame", sottolinea Raffini, assicurando che "il fatto che l’area sia presente in un sito di intermediazione immobiliare non costituisce alcuna prova di abbandono del progetto. Da parte nostra – conclude l’assessore –, rimaniamo come sempre a disposizione dei consiglieri comunali e dei cittadini che desiderano avere informazioni e chiarimenti su iniziative e progetti collegati al nostro territorio, tanto più quando questi sono connessi a opportunità di sviluppo, con ampie possibilità di ricadute economiche e sociali".