Daniele Manca: "Nominare il commissario"

"Occorre procedere urgentemente alla nomina di un commissario, non possiamo governare l’emergenza senza conoscere la ricostruzione". A dirlo è l’ex sindaco Daniele Manca, oggi senatore del Pd, intervenuto l’altro giorno a nome del gruppo Dem a Palazzo Madama in risposta all’informativa del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, sull’emergenza alluvioni in Romagna. Il centrosinistra, a Roma come a livello locale, auspica infatti la nomina a commissario del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Soltanto ieri, su queste pagine, era stato il sindaco Marco Panieri ad auspicare un passo in tal senso. Il centrodestra, che a Roma è forza di governo, non sembra però convinto.

"Abbiamo bisogno di riprogettare la raccolta delle acque e di ripensare il bacino idrografico dell’Emilia-Romagna – avverte nel frattempo Manca –. Di mettere in sicurezza le aree più colpite che all’inizio del secolo erano paludi e sono tornate a essere tali. Dobbiamo mettere in campo una nuova idea di sviluppo in cui la sostenibilità ambientale sia centrale, i cambiamenti climatici non vanno più considerati un’emergenza ma un fenomeno strutturale".

Infine, da parte del senatore del Pd, un appello a quell’unione di intenti che, almeno in questa prima fase dell’emergenza, sembra caratterizzare il rapporto tra il Governo (rappresentato a queste latitudini dal viceministro Galeazzo Bignami) e un territorio da sempre amministrato dal centrosinistra. "Possiamo trasformare la fragilità in opportunità, se evitiamo banalizzazioni e teatrini della politica – esorta Manca –. Dobbiamo fare bene e farlo in fretta, con un rapporto di cooperazione tra Stato, Regione ed enti territoriali".