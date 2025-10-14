Dalla Danimarca a Imola, 2 ragazze arrivano per fare la vendemmia: “Esperienza unica”

Imola, 15 ottobre 2025 – Da Copenhagen alle colline imolesi per fare la vendemmia. Protagoniste due ragazze della Danimarca, ospitate dalla cantina Tre Monti. Il podere ha accolto per due giornate intense Signe Tove Olsen, che si occupa del rapporto con i clienti e della sostenibilità per l’azienda Vinhanen Engros ApS, importatrice dei prodotti Tre Monti, e la sua amica e appassionata di vini Tina Virenfeldt. A fare gli onori di casa con un caloroso benvenuto sono stati i fratelli Navacchia, David e Vittorio che ormai da anni gestiscono l’attività di famiglia fondata dai genitori e dal padre Sergio.

“Ci hanno mostrato i diversi aspetti della vendemmia nonostante si trovassero nel pieno del periodo più intenso dell’anno – racconta Signe Tove Olsen –, ci siamo sentite onorate. Ho scelto di fare visita proprio a loro perché la mia azienda ha un ottimo rapporto con Tre Monti. E poi, io adoro l’Italia”.

“Chi commercia fuori dall’Italia è così maturo nella conoscenza del vino italiano che vuole approfondire e tentare di trasmettere al cliente l’emozione, la magia, il profumo, il sapore e anche la fatica, per creare l’impressione di portare anche all’estero il momento della vendemmia – spiega David Navacchia –. Questo racconto funziona se si vive l’esperienza in prima persona, perciò noi accompagniamo volentieri nel processo”. Non si è trattato però di un semplice tour: le ospiti di Copenhagen hanno voluto sporcarsi le mani. Nelle due giornate alla cantina Tre Monti hanno seguito le fasi iniziali della vendemmia, raccogliendo direttamente l’uva, per poi pigiarla, fino ad arrivare macchiate ed esauste al pomeriggio.

“Non è stata una passeggiata – ammette Olsen –, soprattutto considerando che c’erano più di 30 gradi e in Danimarca non siamo abituati a questo caldo. A rendere l’esperienza meno pesante e più speciale sono state le persone con cui abbiamo lavorato, dipendenti di Tre Monti da anni”.

Dopo il duro lavoro in vigna, le due visitatrici hanno colto l’occasione per esplorare i dintorni. “Imola ci è piaciuta tantissimo – dichiara la rappresentante di Vinhanen Engros ApS –. In futuro vorrei ripetere questa esperienza e portare anche tutti i miei amici per fargli provare l’ospitalità che ho sentito io”. Le porte di Tre Monti, del resto, rimangono sempre aperte.

“Questa non è stata la prima volta che accompagniamo nella vendemmia un importatore e non sarà l’ultima – afferma Navacchia –. In passato abbiamo avuto un americano, in futuro saremo contenti di accogliere altri visitatori”. Per il prossimo ospite, l’appuntamento dovrà però attendere il prossimo anno: ai Tre Monti si è conclusa la settimana scorsa una vendemmia promettente e la cantina si prepara ora ad affrontare le sfide del mercato.