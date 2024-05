Danneggiati i semafori. Scatta la denuncia

La scorsa notte sono stati vandalizzati i quattro semafori a batteria che segnalano le due frane che insistono sulla via Maddalena nel territorio di Casalfiumanese. Ma anche quello che regola il traffico sulla strada provinciale 15 ‘Bordona’ poco distante. L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Beatrice Poli ha sporto denuncia contro ignoti per l’accaduto. Gli uomini dell’Arma che indagano sulla vicenda sono alle prese con la difficile ricostruzione di un episodio tanto assurdo quanto insensato, peraltro ai danni di arterie già falcidiate dal maltempo un anno fa, e invitano chiunque abbia informazioni o segnalazioni utili a recarsi presso la stazione di carabinieri di Casalfiumanese. Le lanterne semaforiche di pertinenza comunale sulla via Maddalena sono state ripristinate a tempo di record per evitare disagi alla marcia dei veicoli nei tratti a senso unico alternato e per garantire all’utenza tutti i normali canoni di sicurezza.