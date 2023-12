Danni da maltempo a luglio. Dalla Regione 100mila euro

Ci sono quasi 100mila euro per il circondario nel pacchetto di interventi finanziato dalla Regione per sostenere gli enti locali alle prese con le conseguenze del maltempo (a queste latitudini vento forte, altrove anche piogge e grandine) lo scorso mese di luglio. Nel dettaglio, per quando riguarda il territorio dei dieci comuni, i fondi sono destinati a Imola, Borgo Tossignano e Casalfiumanese.

A Imola, in particolare, viene sostenuto un intervento da 26.630 euro, nel quartiere Campanella, per la rimozione di rami e alberi dal Palagenius (da poco è tornato anche il pallone a copertura della struttura scoperchiata proprio dalle folate di vento) e nella adiacente area di ammassamento di Protezione civile.

A Borgo Tossignano, con i contributi stanziati dalla Regione, saranno invece realizzati altri due interventi: 25mila euro è il costo dei lavori di riattivazione della funzionalità di segnaletica stradale verticale e luminosa e dell’illuminazione pubblica, mentre altri 25mila servono per gli interventi sulle alberature danneggiate per garantire la fruibilità delle scuole, dell’asilo nido e della sede comunale.

Infine, per Casalfiumanese sono stati sbloccati 20mila euro per un intervento sulle alberature danneggiate prospicienti le vie Croara, XXV Aprile, Pineta, Sconcola e parco Manusardi.

A finanziare il Piano in questione è uno stanziamento di 4,5 milioni di euro – oltre 4 milioni per i cantieri, ma ci sono anche circa 335mila euro per il contributo di autonoma sistemazione – assegnati dal Governo alla Regione a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena e della successiva approvazione del primo stralcio di interventi da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Nel dettaglio, la programmazione nelle sette province prevede 13 interventi nel Bolognese con un investimento di oltre 327mila euro; 21 nel Ferrarese per circa 871mila euro; tre nella provincia di Forlì-Cesena per un investimento di oltre 128mila euro; 11 nel Modenese, con un investimento di circa 281mila euro; uno da 10mila euro nel Parmense e uno nel Reggiano da 4mila euro; 36 sono nel Ravennate, con un investimento di più di 1,6 milioni.

Infine, sono previsti un intervento da 50mila euro tra la provincia di Bologna e Ferrara e una serie di interventi, per un investimento di 760mila euro, tra le province di Ravenna Ferrara e Bologna.